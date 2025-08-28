Відео
Модний відтінок сезону — dirty blonde без складного догляду

Дата публікації: 28 серпня 2025 12:54
Новий тренд у фарбуванні волосся — dirty blonde з мінімальним доглядом
Фарбування волосся. Фото: Freepik

Темний блонд, або dirty blonde, — це один із тих відтінків для волосся, які завжди мають стильний, але водночас природний вигляд. У 2025 році він став справжнім фаворитом не лише серед дівчат, які люблять експерименти, а й серед голлівудських зірок.

Про це пише Elle.

Читайте також:

Які зірки обрали це трендове фарбування волосся

Дженніфер Лопес, Сара Джессіка Паркер, Тейлор Свіфт і Белла Хадід давно довели, що цей колір додає образу м’якості та благородності.

На відміну від класичного блонду, що потребує постійного відвідування салону, dirty blonde вважається невибагливим у догляді.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Головна його особливість у відсутністі різких переходів та чіткої лінії відростання. Це робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче мати доглянутий вигляд без зайвих зусиль.

Що робить темний блонд особливим:

  1. Він поєднує холодні та теплі відтінки, завдяки чому волосся має об’ємніший і "живіший" вигляд.
  2. Колір підходить майже кожній жінці — його легко адаптувати під тон шкіри.
  3. Він універсальний: пасує і до ділового стилю, і до романтичних образів.

Колористи часто використовують balayage, foilyage чи babylights, щоб створити ефект природних відблисків. А якщо хочеться додати виразності, можна освітлити пасма біля обличчя (техніка money-piece).

Це саме той випадок, коли тренд працює і на красу, і на практичність. Dirty blonde має дорогий, але не "штучний" вигляд, підкреслює риси обличчя і додає відчуття легкості у всьому образі.

Раніше ми писали про те, які жіночі зачіски чоловіки вважають дуже звабливими.

Також ми повідомляли, який блонд майже завжди буде мати стильний вигляд.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
