Новый тренд в окрашивании волос — dirty blonde с минимальным уходом

Темный блонд, или dirty blonde, — это один из тех оттенков для волос, которые всегда выглядят стильно, но в то же время естественно. В 2025 году он стал настоящим фаворитом не только среди девушек, которые любят эксперименты, но и среди голливудских звезд.

Какие звезды выбрали это трендовое окрашивания волос

Дженнифер Лопес, Сара Джессика Паркер, Тейлор Свифт и Белла Хадид давно доказали, что этот цвет добавляет образу мягкости и благородства.

В отличие от классического блонда, требующего постоянного посещения салона, dirty blonde считается неприхотливым в уходе.

Главная его особенность в отсутствии резких переходов и четкой линии отрастания. Это делает его идеальным выбором для тех, кто хочет иметь ухоженный вид без лишних усилий.

Что делает темный блонд особенным:

Он сочетает холодные и теплые оттенки, благодаря чему волосы выглядят более объемными и "живыми". Цвет подходит почти каждой женщине — его легко адаптировать под тон кожи. Он универсален: подходит и к деловому стилю, и к романтическим образам.

Колористы часто используют balayage, foilyage или babylights, чтобы создать эффект естественных бликов. А если хочется добавить выразительности, можно осветлить пряди у лица (техника money-piece).

Это именно тот случай, когда тренд работает и на красоту, и на практичность. Dirty blonde выглядит дорого, но не "искусственно", подчеркивает черты лица и добавляет ощущение легкости во всем образе.

