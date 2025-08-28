Новый тренд в окрашивании волос — dirty blonde с минимальным уходом

Модный оттенок сезона — dirty blonde без сложного ухода
Темный блонд, или dirty blonde, — это один из тех оттенков для волос, которые всегда выглядят стильно, но в то же время естественно. В 2025 году он стал настоящим фаворитом не только среди девушек, которые любят эксперименты, но и среди голливудских звезд.
Об этом пишет Elle.
Какие звезды выбрали это трендовое окрашивания волос
Дженнифер Лопес, Сара Джессика Паркер, Тейлор Свифт и Белла Хадид давно доказали, что этот цвет добавляет образу мягкости и благородства.
В отличие от классического блонда, требующего постоянного посещения салона, dirty blonde считается неприхотливым в уходе.
Главная его особенность в отсутствии резких переходов и четкой линии отрастания. Это делает его идеальным выбором для тех, кто хочет иметь ухоженный вид без лишних усилий.
Что делает темный блонд особенным:
- Он сочетает холодные и теплые оттенки, благодаря чему волосы выглядят более объемными и "живыми".
- Цвет подходит почти каждой женщине — его легко адаптировать под тон кожи.
- Он универсален: подходит и к деловому стилю, и к романтическим образам.
Колористы часто используют balayage, foilyage или babylights, чтобы создать эффект естественных бликов. А если хочется добавить выразительности, можно осветлить пряди у лица (техника money-piece).
Это именно тот случай, когда тренд работает и на красоту, и на практичность. Dirty blonde выглядит дорого, но не "искусственно", подчеркивает черты лица и добавляет ощущение легкости во всем образе.
Ранее мы писали о том, какие женские прически мужчины считают очень соблазнительными.
Также мы сообщали, какой блонд почти всегда будет выглядеть стильно.
Читайте Новини.LIVE!