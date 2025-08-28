Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Модный оттенок сезона — dirty blonde без сложного ухода

Модный оттенок сезона — dirty blonde без сложного ухода

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 12:54
Новый тренд в окрашивании волос — dirty blonde с минимальным уходом
Окрашивание волос. Фото: Freepik

Темный блонд, или dirty blonde, — это один из тех оттенков для волос, которые всегда выглядят стильно, но в то же время естественно. В 2025 году он стал настоящим фаворитом не только среди девушек, которые любят эксперименты, но и среди голливудских звезд.

Об этом пишет Elle.

Реклама
Читайте также:

Какие звезды выбрали это трендовое окрашивания волос

Дженнифер Лопес, Сара Джессика Паркер, Тейлор Свифт и Белла Хадид давно доказали, что этот цвет добавляет образу мягкости и благородства.

В отличие от классического блонда, требующего постоянного посещения салона, dirty blonde считается неприхотливым в уходе.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

 

Главная его особенность в отсутствии резких переходов и четкой линии отрастания. Это делает его идеальным выбором для тех, кто хочет иметь ухоженный вид без лишних усилий.

Что делает темный блонд особенным:

  1. Он сочетает холодные и теплые оттенки, благодаря чему волосы выглядят более объемными и "живыми".
  2. Цвет подходит почти каждой женщине —  его легко адаптировать под тон кожи.
  3. Он универсален: подходит и к деловому стилю, и к романтическим образам.

Колористы часто используют balayage, foilyage или babylights, чтобы создать эффект естественных бликов. А если хочется добавить выразительности, можно осветлить пряди у лица (техника money-piece).

Это именно тот случай, когда тренд работает и на красоту, и на практичность. Dirty blonde выглядит дорого, но не "искусственно", подчеркивает черты лица и добавляет ощущение легкости во всем образе.

Ранее мы писали о том, какие женские прически мужчины считают очень соблазнительными.

Также мы сообщали, какой блонд почти всегда будет выглядеть стильно.

мода тренды волосы стиль цвет
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации