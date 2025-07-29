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Головна Мода Забудьте про корені — цей блонд завжди має ідеальний вигляд

Забудьте про корені — цей блонд завжди має ідеальний вигляд

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 16:04
Блонд, який не потребує постійного догляду — знахідка для зайнятих
Гарна блондинка. Фото: Freepik

Багато хто мріє про світле волосся, але зупиняється через постійне фарбування та складний догляд. Особливо влітку, коли хочеться легкості в усьому: і в одязі, і в зачісці. Але є гарна новина: існує відтінок блонду, який не потребує щомісячного оновлення, має дорогий та природний вигляд навіть через кілька місяців.

Про це пише Harper's Bazaar.

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Йдеться про так званий рецесійний блонд. Назва може звучати незвично, але суть — геніальна у своїй простоті. Це коли світлі пасма плавно переходять у ваше натуральне коріння, ніби волосся трохи вигоріло на сонці. Жодних різких меж чи "поясів" після відростання — усе має дуже м’який, живий та природний вигляд.

Рецесійний блонд набирає популярності
Рецесійний блонд. Фото з Instagram

Це щось середнє між омбре й балаяжем, але без зайвого блиску та штучності. Ідея в тому, щоб максимально зберегти натуральність. Такий блонд не вимагає регулярного тонування й має доглянутий вигляд навіть без свіжого фарбування.

Чому варто спробувати саме цей варіант:

  1. Він пасує майже всім — і блондинкам, і темноволосим.
  2. Ідеальний для літа — не потрібно постійно бігати до майстра.
  3. Полегшує догляд — волосся не має "втомлений" вигляд навіть без тонування.

А ще рецесійний блонд має чарівну властивість пом’якшувати риси обличчя — наче легкий фільтр, який робить вас ніжнішою. Це чудове рішення для тих, хто хоче освіжити образ, але не має часу або бажання займатись складними зачісками.

Отже, якщо хочете мати стильний вигляд, не витрачаючи зайвих зусиль — спробуйте цей трендовий варіант. Волосся подякує вам за відпочинок, а дзеркало за новий лук.

Раніше ми писали про те, зачіски в якому стилі набирають все більшої популярності.

Також ми повідомляли, в чому секрет догляду за тонким волоссям.

мода тренди зачіски волосся стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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