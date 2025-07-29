Блонд, который не требует постоянного ухода — находка для занятых

Красивая блондинка. Фото: Freepik

Многие мечтают о светлых волосах, но останавливаются из-за постоянного окрашивания и сложного ухода. Особенно летом, когда хочется легкости во всем: и в одежде, и в прическе. Но есть хорошая новость: существует оттенок блонда, который не требует ежемесячного обновления, выглядит дорого и естественно даже через несколько месяцев.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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Речь идет о так называемом рецессионном блонде. Название может звучать необычно, но суть — гениальна в своей простоте. Это когда светлые пряди плавно переходят в ваши натуральные корни, будто волосы немного выгорели на солнце. Никаких резких границ или "поясов" после отрастания — все выглядит очень мягко, живо и естественно.

Рецессионный блонд. Фото из Instagram

Это нечто среднее между омбре и балаяжем, но без лишнего блеска и искусственности. Идея в том, чтобы максимально сохранить натуральность. Такой блонд не требует регулярного тонирования и выглядит ухоженным даже без свежего окрашивания.

Почему стоит попробовать именно этот вариант:

Он подходит почти всем — и блондинкам, и темноволосым. Идеален для лета — не нужно постоянно бегать к мастеру. Облегчает уход — волосы не выглядят "уставшими" даже без тонирования.

А еще рецессионный блонд обладает волшебным свойством смягчать черты лица — как легкий фильтр, который делает вас нежнее. Это отличное решение для тех, кто хочет освежить образ, но не имеет времени или желания заниматься сложными прическами.

Итак, если хотите выглядеть стильно, не тратя лишних усилий — попробуйте этот трендовый вариант. Волосы поблагодарят вас за отдых, а зеркало за новый лук.

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