Вода, що забирає красу волосся — експерти попередили

Вода, що забирає красу волосся — експерти попередили

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 10:43
Якою водою краще не мити волосся — це потрібно знати
Дівчина в душі. Фото: Freepik

Жорстка вода — це не про її температуру чи відчуття на дотик, а про кількість мінералів, розчинених у ній. Якщо у крані тече вода з високим вмістом кальцію, магнію, заліза, міді, вапна або натрію, вона вважається жорсткою. На смак ви різниці майже не відчуєте, але волосся й шкіра зреагують швидко. Локони почнуть мати млявий, тьмяний, ламкий вигляд, а прикореневий об’єм зникне, навіть якщо ви щойно зробили укладку.

Про це пише Ukr.Media.

Читайте також:

Щоб зрозуміти, як працює цей ефект, згадайте, що відбувається після купання в морі. Коли сіль залишається на волоссі й воно висихає природним шляхом, пасма стають жорсткими, сухими й "хрусткими". Жорстка вода діє подібно, тільки більш підступно — мінерали осідають непомітно після кожного миття. З часом вони накопичуються у волоссі та на шкірі голови, і тоді з’являються нові проблеми:

  • колір тьмяніє або змінюється, особливо після фарбування;
  • шкіра голови стає сухою, з лущенням і подразненням;
  • волосся починає сіктися швидше;
  • укладки тримаються гірше, бо пасма втрачають еластичність.

Як зрозуміти, що у вас жорстка вода

Тут допоможуть тест-смужки — швидкий і точний спосіб. Занурюєте смужку у склянку з водою, чекаєте хвилину й порівнюєте колір із таблицею на упаковці. Ще зверніть увагу на видимі сліди — якщо після висихання води на кранах, плитці чи склянках з’являється білий або жовтуватий наліт, то це поганий знак.

Жорстка вода дуже шкідлива для миття волосся
Дівчина миє волосся. Фото: Freepik

Якщо шампунь погано піниться, а кондиціонер не дає бажаної м’якості, причина теж може бути у воді. Найбільше від поганої води страждає наш стан волосся — воно швидко плутається, стає сухим на дотик і важко розчісується.

Хто в групі ризику

Насправді жорстка вода шкодить усім, але найбільше страждає пористе, кучеряве, фарбоване та хімічно оброблене волосся. Воно вбирає мінерали швидше і руйнується зсередини.

Раніше ми писали про те, чому стилісти не рекомендують мити волосся чоловічим шампунем.

Також ми повідомляли, як засоби для волосся можуть спровокувати акне.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
