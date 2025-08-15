Какой водой лучше не мыть волосы — это нужно знать

Девушка в душе. Фото: Freepik

Жесткая вода — это не о ее температуре или ощущениях на ощупь, а о количестве минералов, растворенных в ней. Если в кране течет вода с высоким содержанием кальция, магния, железа, меди, извести или натрия — она считается жесткой. На вкус вы разницы почти не почувствуете, но волосы и кожа среагируют быстро. Локоны начнут выглядеть безжизненными, тусклыми, ломкими, а прикорневой объем исчезнет, даже если вы только что сделали укладку.

Чтобы понять, как работает этот эффект, вспомните, что происходит после купания в море. Когда соль остается на волосах и они высыхают естественным путем, пряди становятся жесткими, сухими и "хрустящими". Жесткая вода действует подобно, только более коварно — минералы оседают незаметно после каждого мытья. Со временем они накапливаются в волосах и на коже головы, и тогда появляются новые проблемы:

цвет тускнеет или меняется, особенно после окрашивания;

кожа головы становится сухой, с шелушением и раздражением;

волосы начинают сечься быстрее;

укладки держатся хуже, так как пряди теряют эластичность.

Как понять, что у вас жесткая вода

Здесь помогут тест-полоски — быстрый и точный способ. Окунаете полоску в стакан с водой, ждете минуту и сравниваете цвет с таблицей на упаковке. Еще обратите внимание на видимые следы — если после высыхания воды на кранах, плитке или стаканах появляется белый или желтоватый налет, то это плохой знак.

Девушка моет волосы. Фото: Freepik

Если шампунь плохо пенится, а кондиционер не дает желаемой мягкости, причина тоже может быть в воде. Больше всего от плохой воды страдает наше состояние волос — они быстро путаются, становятся сухими на ощупь и трудно расчесываются.

Кто в группе риска

На самом деле жесткая вода вредит всем, но больше всего страдают пористые, вьющиеся, окрашенные и химически обработанные волосы. Они впитывают минералы быстрее и разрушаются изнутри.

