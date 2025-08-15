Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Вода, забирающая красоту волос — эксперты предупредили

Вода, забирающая красоту волос — эксперты предупредили

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 10:43
Какой водой лучше не мыть волосы — это нужно знать
Девушка в душе. Фото: Freepik

Жесткая вода — это не о ее температуре или ощущениях на ощупь, а о количестве минералов, растворенных в ней. Если в кране течет вода с высоким содержанием кальция, магния, железа, меди, извести или натрия — она считается жесткой. На вкус вы разницы почти не почувствуете, но волосы и кожа среагируют быстро. Локоны начнут выглядеть безжизненными, тусклыми, ломкими, а прикорневой объем исчезнет, даже если вы только что сделали укладку.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама
Читайте также:

Чтобы понять, как работает этот эффект, вспомните, что происходит после купания в море. Когда соль остается на волосах и они высыхают естественным путем, пряди становятся жесткими, сухими и "хрустящими". Жесткая вода действует подобно, только более коварно — минералы оседают незаметно после каждого мытья. Со временем они накапливаются в волосах и на коже головы, и тогда появляются новые проблемы:

  • цвет тускнеет или меняется, особенно после окрашивания;
  • кожа головы становится сухой, с шелушением и раздражением;
  • волосы начинают сечься быстрее;
  • укладки держатся хуже, так как пряди теряют эластичность.

Как понять, что у вас жесткая вода

Здесь помогут тест-полоски — быстрый и точный способ. Окунаете полоску в стакан с водой, ждете минуту и сравниваете цвет с таблицей на упаковке. Еще обратите внимание на видимые следы — если после высыхания воды на кранах, плитке или стаканах появляется белый или желтоватый налет, то это плохой знак.

Жорстка вода дуже шкідлива для миття волосся
Девушка моет волосы. Фото: Freepik

Если шампунь плохо пенится, а кондиционер не дает желаемой мягкости, причина тоже может быть в воде. Больше всего от плохой воды страдает наше состояние волос — они быстро путаются, становятся сухими на ощупь и трудно расчесываются.

Кто в группе риска

На самом деле жесткая вода вредит всем, но больше всего страдают пористые, вьющиеся, окрашенные и химически обработанные волосы. Они впитывают минералы быстрее и разрушаются изнутри.

Ранее мы писали о том, почему стилисты не рекомендуют мыть волосы мужским шампунем.

Также мы сообщали, как средства для волос могут спровоцировать акне.

мода волосы красота интересные факты стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации