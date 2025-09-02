Відео
Головна Fashion Найкращі стрижки, що не потребують щоденного укладання

Найкращі стрижки, що не потребують щоденного укладання

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 12:55
Легкі у догляді стрижки — тренди та поради від професіоналів
Стрижка. Фото: freepik.com

Осінь — ідеальний час для змін, коли хочеться освіжити образ без зайвих зусиль. Адже усім нам хочеться вранці просто встати, трохи струсити волосся руками і щоб воно вже мало стильний вигляд.

Новини.LIVE вирішив представити три варіанти стрижок, які роблять це можливим.

Читайте також:

Стрижки, які не потребують щоденного догляду

Короткі багатошарові стрижки

Ця стрижка поєднує простоту і стиль. Багатошаровість додає об’єму навіть тонкому волоссю, а легке градуювання спереду робить зачіску охайною. Короткі пасма не плутаються і не вимагають щоденного фену — достатньо трохи текстурного спрею, щоб підкреслити природну хвилю і форму.

Стрижка, яка не потребує багато догляду
Багатошарова стрижка. Фото з Instagram

Така зачіска відмінно підходить для активного ритму життя, адже має доглянутий вигляд з мінімумом зусиль.

Боб із легкою недбалістю

Класичний боб із трохи рваними кінцями створює ефект природної недбалості, який має сучасний і стильний вигляд. Волосся можна залишити висихати природним шляхом — трохи об’єму і текстури, і зачіска готова.

Бог із легкою недбалістю без складнощів укладається
Бібер зі стрижкою боб. Фото з Instagram

Особливість цього боба в тому, що він добре тримає форму, навіть коли волосся відростає, а невелика рваність кінців робить образ більш живим і рухливим.

Подовжений боб до плечей або ключиць

Ця довжина — універсальний варіант для тих, хто хоче поєднати акуратність із легким ефектом недбалості. Шари додають повітряності та текстури, а коротші пасма біля обличчя надають об’єму і підкреслюють риси обличчя.

Подовжений лоб - ідеальний універсальний вибір
Подовжений боб. Фото з Instagram

Така стрижка підходить як для прямого, так і для хвилястого волосся, і не вимагає щоденного використання фену чи праски. Вранці достатньо трохи пройтися пальцями і зачіска вже буде мати розкішний вигляд.

Раніше ми писали про те, які короткі стрижки підійдуть більш зрілим жінкам.

Також ми повідомляли, яку стрижку з 2000-х продемонструвала Ліндсі Лохан.

мода тренди стрижки волосся стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
