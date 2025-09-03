Відео
Головна Fashion Розумна стрижка — легка зачіска для сучасної жінки

Розумна стрижка — легка зачіска для сучасної жінки

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 12:48
Зачіска, яка полегшує життя — що таке розумна стрижка
Коротка стрижка. Фото: freepik.com

Новий тренд у світі краси — розумна стрижка — покликаний полегшити життя кожній жінці. Вона дозволяє забути про щоденне укладання волосся і завжди мати чудовий вигляд, навіть якщо часу зовсім обмаль.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Що таке "розумна стрижка"

Розумна стрижка — це зачіска, яка не потребує щоденного укладання. Вам більше не доведеться витрачати години на сушку, праску чи фіксувальні засоби. Досить кількох простих рухів руками, щоб волосся мало охайний, природний і привабливий вигляд. Навіть коли локони відростають, вони не втрачають форми та об’єму.

Головна особливість розумної стрижки — індивідуальний підхід. Перукар оцінює форму вашого обличчя, структуру та довжину волосся, стиль життя, звички (на який бік ви носите проділ, як тримаєте голову) і вже на основі цього створює зачіску, яка підкреслить вашу природну красу.

Види розумних стрижок

Коротке волосся:

  • Піксі-боб або гарсон — практичні та стильні, зберігають форму за будь-якої погоди.
  • Розумне каре — класичне або градуйоване, дає простір для легких локонів або текстурованих пасм.
Ідеальна стрижка для короткого волосся
Стрижка гарсон. Фото з Instagram

Середня довжина:

  • Драбинка додає легкості й об’єму, створює природний рух волосся.
  • Легкий каскад із чубком або градуюванням робить волосся живим і елегантним.
Найбільш елегантна стрижка на середнє волосся
Легкий каскад. Фото з Instagram

Довге волосся:

  • Каскад із філіруванням та правильно підібраними пропорціями пасм зберігає об’єм і слухняність волосся, навіть без укладки.
Стрижка на довге волосся, що дарує об'єм
Довге волосся. Фото з Instagram

Одним словом, все зводиться до об’єму і пропорцій. Перукар підбирає довжину верхніх і нижніх пасм так, щоб волосся мало густіший і більш доглянутий вигляд, не потребувало постійного застосування засобів для фіксації і залишалося легким та природним.

Раніше ми писали про те, які ще стрижки  легкі в догляді.

Також ми повідомляли, які стильні стрижки найбільше пасують зрілим жінкам.

мода тренди стрижки зачіски стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
