Зачіска, яка полегшує життя — що таке розумна стрижка

Розумна стрижка — легка зачіска для сучасної жінки
Новий тренд у світі краси — розумна стрижка — покликаний полегшити життя кожній жінці. Вона дозволяє забути про щоденне укладання волосся і завжди мати чудовий вигляд, навіть якщо часу зовсім обмаль.
Про це пише ТСН.
Що таке "розумна стрижка"
Розумна стрижка — це зачіска, яка не потребує щоденного укладання. Вам більше не доведеться витрачати години на сушку, праску чи фіксувальні засоби. Досить кількох простих рухів руками, щоб волосся мало охайний, природний і привабливий вигляд. Навіть коли локони відростають, вони не втрачають форми та об’єму.
Головна особливість розумної стрижки — індивідуальний підхід. Перукар оцінює форму вашого обличчя, структуру та довжину волосся, стиль життя, звички (на який бік ви носите проділ, як тримаєте голову) і вже на основі цього створює зачіску, яка підкреслить вашу природну красу.
Види розумних стрижок
Коротке волосся:
- Піксі-боб або гарсон — практичні та стильні, зберігають форму за будь-якої погоди.
- Розумне каре — класичне або градуйоване, дає простір для легких локонів або текстурованих пасм.
Середня довжина:
- Драбинка додає легкості й об’єму, створює природний рух волосся.
- Легкий каскад із чубком або градуюванням робить волосся живим і елегантним.
Довге волосся:
- Каскад із філіруванням та правильно підібраними пропорціями пасм зберігає об’єм і слухняність волосся, навіть без укладки.
Одним словом, все зводиться до об’єму і пропорцій. Перукар підбирає довжину верхніх і нижніх пасм так, щоб волосся мало густіший і більш доглянутий вигляд, не потребувало постійного застосування засобів для фіксації і залишалося легким та природним.
