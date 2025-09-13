Какие стрижки омолодят после 40 лет — подборка стильных причесок

Женщина с красивой стрижкой. Фото: Freepik

Прическа может полностью изменить внешний вид и скорректировать лицо. Некоторые варианты способны визуально подтянуть кожу и сделать женщину моложе. Стилисты отмечают, что есть несколько стрижек, которые идеально подойдут тем, кому уже за 40. Они омолодят и скроют настоящий возраст.

Об этом пишет "Радио ТРЕК".

Реклама

Читайте также:

Какие стрижки омолаживают

Каре

Такая стрижка популярна среди красавиц любого возраста, однако особенно она подойдет тем, кому уже за 40. Каре — универсальный вариант, который подойдет под разные типы лиц и структуры волос. К тому же такая прическа подойдет к различным стилям. Женщинам после 40 лет стоит выбирать удлиненное или классическое каре. Такие варианты омолодят и визуально уберут возраст.

Стрижка каре. Фото: Instagram

Короткий боб

Еще одна стрижка, которая будет омолаживать, — короткий боб. Кроме того, она не теряет актуальности годами и всегда остается всегда в моде. Такая прическа не требует особого ухода, ведь короткие пряди легко мыть, сушить и укладывать. Стилисты отмечают, что более молодого вида придадут также теплые цвета такой стрижки.

Стрижка короткий боб. Фото: Instagram

Челка-шторка

Челка-шторка — самый простой вариант убрать лишний возраст. Такая стрижка визуально подтягивает лицо и прячет морщины. Женщинам за 40 этот вариант подойдет еще и из-за универсальности и актуальности. Челка может быть короткой или удлиненной, в любом случае такая прическа только добавит стиля.

Стрижка с челкой. Фото: Instagram

Женщинам за 40 не стоит бояться экспериментировать. Вместо сдержанных классических вариантов, лучше обратить внимание на интересные прически, которые добавят роскошности, стиля и элегантности.

Напомним, ранее мы писали о том, какие стрижки не нужно укладывать каждый день. Это идеальные варианты для тех, кто не имеет много времени.

Также мы рассказывали о том, какие стильные прически выбрать женщина после 60. Эти варианты подойдут всем.