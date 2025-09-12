Відео
Головна Fashion Як виростити здорове й довге волосся — прості способи

Як виростити здорове й довге волосся — прості способи

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 12:51
Як зробити волосся довшим і густішим — перевірені трюки
Дівчина наносить догляд на волосся. Фото: Freepik

Ми всі хочемо, щоб волосся росло швидше, але секрет у тому, що це не питання чарівних засобів, а щоденного догляду та правильних звичок. Волосина додає в середньому до півтора сантиметра на місяць, проте цей процес можна стимулювати.

Новини.LIVE розповість, яким чином це можна зробити.

Читайте також:

Що допоможе волоссю рости швидше

Передусім важлива шкіра голови. Якщо вона здорова, то й фолікули працюють активніше. Масаж пальцями або спеціальною щіткою кілька хвилин на день покращує кровообіг і "будить" цибулини. Чудово діють і шампуні з кофеїном чи екстрактами рослин — вони підсилюють живлення волосяних фолікулів.

Не менш важливе харчування. Волосся "любить" білки та вітаміни. Якщо у вашому раціоні є риба, яйця, горіхи, бобові й зелень — ви вже робите крок назустріч міцним і довгим пасмам. Біотин, цинк та залізо відповідають за міцність і швидкість росту. Коли їх бракує, волосся стає крихким і випадає.

Догляд також грає ключову роль. Варто обирати м’які шампуні без сульфатів, які не сушать волосся, і завжди користуватися кондиціонером, аби кінчики не ламалися. Незмивні олії, як-от кокосова чи арганова, створюють захисний бар’єр від пошкоджень. А регулярне підрізання лише прискорює відчуття росту: волосся стає охайнішим і не втрачає довжини через посіченість.

Відростити довге волосся цілком реально
Довге волосся. Фото: Freepik

Ще один маленький секрет — менше стресу та більше сну. Високий рівень кортизолу "заморожує" фолікули, тоді як відпочинок і спокій повертають їх до роботи.

Так, неможливо прокинутись завтра з косою "до талії", але ви точно можете допомогти волоссю рости швидше й бути сильним, блискучим та здоровим. Іноді зміна кількох звичок здатна дати результат, який відчувається вже за кілька місяців.

Раніше ми писали про те, які прикраси для волосся мають бути в сумці кожної дівчини.

Також ми повідомляли прості лайфхаки, які допоможуть в тому випадку, якщо вам зіпсують зачіску.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
