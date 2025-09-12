Как сделать волосы длиннее и объемнее — проверенные трюки

Как вырастить здоровые и длинные волосы — простые способы
Мы все хотим, чтобы волосы росли быстрее, но секрет в том, что это не вопрос волшебных средств, а ежедневного ухода и правильных привычек. Волосы прибавляют в среднем до полутора сантиметров в месяц, однако этот процесс можно стимулировать.
Новини.LIVE расскажет, каким образом это можно сделать.
Что поможет волосам расти быстрее
Прежде всего важна кожа головы. Если она здоровая, то и фолликулы работают активнее. Массаж пальцами или специальной щеткой несколько минут в день улучшает кровообращение и "будит" луковицы. Прекрасно действуют и шампуни с кофеином или экстрактами растений — они усиливают питание волосяных фолликулов.
Не менее важно питание. Волосы "любят" белки и витамины. Если в вашем рационе есть рыба, яйца, орехи, бобовые и зелень — вы уже делаете шаг навстречу крепким и длинным прядям. Биотин, цинк и железо отвечают за прочность и скорость роста. Когда их не хватает, волосы становятся хрупкими и выпадают.
Уход также играет ключевую роль. Стоит выбирать мягкие шампуни без сульфатов, которые не сушат волосы, и всегда пользоваться кондиционером, чтобы кончики не ломались. Несмываемые масла, например кокосовое или аргановое, создают защитный барьер от повреждений. А регулярное подрезание только ускоряет ощущение роста: волосы становятся более опрятными и не теряют длины из-за посеченности.
Еще один маленький секрет — меньше стресса и больше сна. Высокий уровень кортизола "замораживает" фолликулы, тогда как отдых и покой возвращают их к работе.
Да, невозможно проснуться завтра с косой "до талии", но вы точно можете помочь волосам расти быстрее и быть сильными, блестящими и здоровыми. Иногда изменение нескольких привычек способно дать результат, который ощущается уже через несколько месяцев.
Ранее мы писали о том, какие украшения для волос должны быть в сумке каждой девушки.
Также мы сообщали простые лайфхаки, которые помогут в том случае, если вам испортят прическу.
Читайте Новини.LIVE!