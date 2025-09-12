Видео
Как вырастить здоровые и длинные волосы — простые способы

Как вырастить здоровые и длинные волосы — простые способы

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 12:51
Как сделать волосы длиннее и объемнее — проверенные трюки
Девушка наносит уход на волосы. Фото: Freepik

Мы все хотим, чтобы волосы росли быстрее, но секрет в том, что это не вопрос волшебных средств, а ежедневного ухода и правильных привычек. Волосы прибавляют в среднем до полутора сантиметров в месяц, однако этот процесс можно стимулировать.

Новини.LIVE расскажет, каким образом это можно сделать.

Что поможет волосам расти быстрее

Прежде всего важна кожа головы. Если она здоровая, то и фолликулы работают активнее. Массаж пальцами или специальной щеткой несколько минут в день улучшает кровообращение и "будит" луковицы. Прекрасно действуют и шампуни с кофеином или экстрактами растений — они усиливают питание волосяных фолликулов.

Не менее важно питание. Волосы "любят" белки и витамины. Если в вашем рационе есть рыба, яйца, орехи, бобовые и зелень — вы уже делаете шаг навстречу крепким и длинным прядям. Биотин, цинк и железо отвечают за прочность и скорость роста. Когда их не хватает, волосы становятся хрупкими и выпадают.

Уход также играет ключевую роль. Стоит выбирать мягкие шампуни без сульфатов, которые не сушат волосы, и всегда пользоваться кондиционером, чтобы кончики не ломались. Несмываемые масла, например кокосовое или аргановое, создают защитный барьер от повреждений. А регулярное подрезание только ускоряет ощущение роста: волосы становятся более опрятными и не теряют длины из-за посеченности.

Відростити довге волосся цілком реально
Длинные волосы. Фото: Freepik

Еще один маленький секрет — меньше стресса и больше сна. Высокий уровень кортизола "замораживает" фолликулы, тогда как отдых и покой возвращают их к работе.

Да, невозможно проснуться завтра с косой "до талии", но вы точно можете помочь волосам расти быстрее и быть сильными, блестящими и здоровыми. Иногда изменение нескольких привычек способно дать результат, который ощущается уже через несколько месяцев.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
