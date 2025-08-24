Видео
Стали культовыми — самые модные украшения для волос

24 августа 2025
Украшения для волос, завоевавшие сердца модниц — чем они особенны
Крабик для волос от Emi Jay. Фото: Instagram

Украшения для волос от Emi Jay просто взорвали сеть. Знаменитости, инфлуенсеры и модницы от них в восторге. Нежные, необычные и чрезвычайно удобные — эти заколки, крабики и резинки для волос удивляют универсальностью и комфортом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

В чем особенность украшений для волос от Emi Jay

Крабики и другие украшения для волос от Emi Jay популярны из-за их уникального дизайна. Они милые, красивые и разнообразные, начиная с оттенков, заканчивая формами. Каждая найдет тот вариант, который подходит ей больше всего по характеру и подойдет к образу.

Чим особливі прикраси для волосся від Emi Jay
Аксессуары для волос от Emi Jay. Фото: Instagram

Самыми популярными среди красавиц стали крабики в виде цветов — прическа с ними выглядит просто великолепно. Такой аксессуар завораживает нежностью и добавляет особого шарма в образ.

Чим особливі прикраси для волосся від Emi Jay
Крабик в форме цветка. Фото: Instagram

Модницы отмечают особое качество аксессуаров для волос от Emi Jay. Заколки и крабики не тянут волосы, надежно фиксируют прическу и подчеркивают индивидуальный стиль. Такие украшения не вызывают дискомфорта и почти не ощущаются.

Чим особливі прикраси для волосся від Emi Jay
Различные заколки для волос. Фото: Instagram

Сколько стоят аксессуары для волос от Emi Jay

На официальном сайте Emi Jay представлен большой выбор разнообразных украшений. Дешевле всего обойдутся нежные маленькие крабики — 14 долларов за один.

Скільки коштують аксесуари для волосся від Emi Jay
Самые дешевые крабики от Emi Jay. Фото: скриншот

Самый дорогой крабик для волос от Emi Jay стоит 88 долларов. Он имеет персонализированную надпись из камней, которую можно изменить под собственные пожелания.

Скільки коштують аксесуари для волосся від Emi Jay
Самый дорогой крабик от Emi Jay. Фото: скриншот

Украшения для волос от Emi Jay имеют множество дизайнов и форм. Именно поэтому можно выбрать тот аксессуар, который идеально подойдет к вашему стилю.

Напомним, ранее мы писали об универсальной стрижке, которая подойдет всем. Она не теряет актуальности годами.

Также мы рассказывали о том, какие челки сейчас в тренде. Их носят даже знаменитости.

