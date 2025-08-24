Відео
Стали культовими — наймодніші прикраси для волосся

Стали культовими — наймодніші прикраси для волосся

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 08:40
Прикраси для волосся, що завоювали серця модниць — чим вони особливі
Крабик для волосся від Emi Jay. Фото: Instagram

Прикраси для волосся від Emi Jay просто підірвали мережу. Знаменитості, інфлуенсери та модниці від них у захваті. Ніжні, незвичні та надзвичайно зручні — ці шпильки, крабики та резинки для волосся дивують універсальністю й комфортом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

В чому особливість прикрас для волосся від Emi Jay

Крабики й інші прикраси для волосся від Emi Jay популярні через їхній унікальний дизайн. Вони милі, красиві та різноманітні, починаючи з відтінків, завершуючи формами. Кожна знайде той варіант, який підходить їй найбільше за характером та пасуватиме до образу.

Чим особливі прикраси для волосся від Emi Jay
Аксесуари для волосся від Emi Jay. Фото: Instagram

Найпопулярнішими серед красунь стали крабики у вигляді квітів — зачіска з ними має просто неперевершений вигляд. Такий аксесуар заворожує ніжністю та додає особливого шарму в образ.

Чим особливі прикраси для волосся від Emi Jay
Крабик у формі квітки. Фото: Instagram

Модниці відзначають особливу якість аксесуарів для волосся від Emi Jay. Шпильки та крабики не тягнуть волосся, надійно фіксують зачіску та підкреслюють індивідуальний стиль. Такі прикраси не викликають дискомфорту й майже не відчуваються.

Чим особливі прикраси для волосся від Emi Jay
Різні крабики для волосся. Фото: Instagram

Скільки коштують аксесуари для волосся від Emi Jay

На офіційному сайті Emi Jay представлено великий вибір різноманітних прикрас. Найдешевше обійдуться ніжні маленькі крабики — 14 доларів за один.

Скільки коштують аксесуари для волосся від Emi Jay
Найдешевші крабики від Emi Jay. Фото: скриншот

Найдорожчий крабик для волосся від Emi Jay коштує 88 доларів. Він має персоналізований надпис з каменів, який можна змінити під власні побажання.

Скільки коштують аксесуари для волосся від Emi Jay
Найдорожчий крабик від Emi Jay. Фото: скриншот

Прикраси для волосся від Emi Jay мають безліч дизайнів та форм. Саме тому можна обрати той аксесуар, що ідеально підійде до вашого стилю.

Нагадаємо, раніше ми писали про універсальну стрижку, яка підійде усім. Вона не втрачає актуальності роками.

Також ми розповідали про те, які чубчики зараз у тренді. Їх носять навіть знаменитості.

мода тренди волосся стиль прикраси
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
