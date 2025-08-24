Прикраси для волосся, що завоювали серця модниць — чим вони особливі

Крабик для волосся від Emi Jay. Фото: Instagram

Прикраси для волосся від Emi Jay просто підірвали мережу. Знаменитості, інфлуенсери та модниці від них у захваті. Ніжні, незвичні та надзвичайно зручні — ці шпильки, крабики та резинки для волосся дивують універсальністю й комфортом.

В чому особливість прикрас для волосся від Emi Jay

Крабики й інші прикраси для волосся від Emi Jay популярні через їхній унікальний дизайн. Вони милі, красиві та різноманітні, починаючи з відтінків, завершуючи формами. Кожна знайде той варіант, який підходить їй найбільше за характером та пасуватиме до образу.

Аксесуари для волосся від Emi Jay. Фото: Instagram

Найпопулярнішими серед красунь стали крабики у вигляді квітів — зачіска з ними має просто неперевершений вигляд. Такий аксесуар заворожує ніжністю та додає особливого шарму в образ.

Крабик у формі квітки. Фото: Instagram

Модниці відзначають особливу якість аксесуарів для волосся від Emi Jay. Шпильки та крабики не тягнуть волосся, надійно фіксують зачіску та підкреслюють індивідуальний стиль. Такі прикраси не викликають дискомфорту й майже не відчуваються.

Різні крабики для волосся. Фото: Instagram

Скільки коштують аксесуари для волосся від Emi Jay

На офіційному сайті Emi Jay представлено великий вибір різноманітних прикрас. Найдешевше обійдуться ніжні маленькі крабики — 14 доларів за один.

Найдешевші крабики від Emi Jay. Фото: скриншот

Найдорожчий крабик для волосся від Emi Jay коштує 88 доларів. Він має персоналізований надпис з каменів, який можна змінити під власні побажання.

Найдорожчий крабик від Emi Jay. Фото: скриншот

Прикраси для волосся від Emi Jay мають безліч дизайнів та форм. Саме тому можна обрати той аксесуар, що ідеально підійде до вашого стилю.

