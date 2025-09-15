Відео
Засяйте цієї осені — відтінки волосся, які змінять ваш стиль

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 12:55
Головні відтінки волосся осені-2025 — універсальні кольори для усіх
Дівчині фарбують волосся. Фото: freepik.com

Осінь 2025 диктує свої правила навіть у фарбуванні волосся. Цього сезону в моді теплі, насичені відтінки, які додають образу глибини та підкреслюють природну красу.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Кольори волосся, що варто спробувати зробити

Dirty blonde

Цей відтінок — золота середина між світлим блондом і русявим, з легким ефектом вигорілого на сонці волосся. Dirty blonde підходить і світлошкірим, і смаглявим дівчатам. Він пом’якшує риси обличчя та чудово гармонує з будь-яким макіяжем. Буде мати вдалий вигляд з теплими осінніми відтінками в одязі.

Блонд завжди буде вдалим вибором
Dirty blonde. Фото з Instagram

Caramel balayage

Карамельний балаяж вже кілька сезонів не втрачає популярності. Таємниця в плавних переходах від темної бази до золотисто-карамельних пасм. Такий варіант освіжає волосся без різких змін і додає об’єму. В осінньому світлі карамельні переливи мають особливо теплий й гармонійний вигляд, а також підкреслюють колір очей та сяйво шкіри.

Про цей балаяж усі тільки і говорять
Caramel balayage. Фото з Instagram

Liquid copper

Рідка мідь для тих, хто хоче мати яскравий вигляд та виділятися. Насичений мідний відтінок із глянцевим блиском має розкішний вигляд як удень, так і ввечері. Цей колір підходить дівчатам зі світлою шкірою та зеленими або темними очима, додаючи образу глибини та загадковості. Ідеально поєднується з осінніми кольорами природи.

Відтінок волосся, що привертатиме до вас погляди
Liquid copper. Фото з Instagram

Cinnamon brunette

Теплий каштан із легким мідним відблиском нагадує відтінок кориці. Cinnamon brunette особливо личить брюнеткам і шатенкам, які хочуть додати волоссю сяйва та м’якості.

Один із найуніверсальніших кольорів волосся
Cinnamon brunette. Фото з Instagram

Це один із найуніверсальніших кольорів сезону: має дорогий, природний вигляд та легко підтримується тонуванням.

Раніше ми писали про те, як правильно доглядати за волоссям, щоб воно швидше росло.

Також ми повідомляли, які стрижки після 40 років допомагають мати молодший вигляд.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
