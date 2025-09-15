Головні відтінки волосся осені-2025 — універсальні кольори для усіх

Дівчині фарбують волосся. Фото: freepik.com

Осінь 2025 диктує свої правила навіть у фарбуванні волосся. Цього сезону в моді теплі, насичені відтінки, які додають образу глибини та підкреслюють природну красу.

Кольори волосся, що варто спробувати зробити

Dirty blonde

Цей відтінок — золота середина між світлим блондом і русявим, з легким ефектом вигорілого на сонці волосся. Dirty blonde підходить і світлошкірим, і смаглявим дівчатам. Він пом’якшує риси обличчя та чудово гармонує з будь-яким макіяжем. Буде мати вдалий вигляд з теплими осінніми відтінками в одязі.

Dirty blonde. Фото з Instagram

Caramel balayage

Карамельний балаяж вже кілька сезонів не втрачає популярності. Таємниця в плавних переходах від темної бази до золотисто-карамельних пасм. Такий варіант освіжає волосся без різких змін і додає об’єму. В осінньому світлі карамельні переливи мають особливо теплий й гармонійний вигляд, а також підкреслюють колір очей та сяйво шкіри.

Caramel balayage. Фото з Instagram

Liquid copper

Рідка мідь для тих, хто хоче мати яскравий вигляд та виділятися. Насичений мідний відтінок із глянцевим блиском має розкішний вигляд як удень, так і ввечері. Цей колір підходить дівчатам зі світлою шкірою та зеленими або темними очима, додаючи образу глибини та загадковості. Ідеально поєднується з осінніми кольорами природи.

Liquid copper. Фото з Instagram

Cinnamon brunette

Теплий каштан із легким мідним відблиском нагадує відтінок кориці. Cinnamon brunette особливо личить брюнеткам і шатенкам, які хочуть додати волоссю сяйва та м’якості.

Cinnamon brunette. Фото з Instagram

Це один із найуніверсальніших кольорів сезону: має дорогий, природний вигляд та легко підтримується тонуванням.

