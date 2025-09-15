Головні відтінки волосся осені-2025 — універсальні кольори для усіх

Засяйте цієї осені — відтінки волосся, які змінять ваш стиль
Осінь 2025 диктує свої правила навіть у фарбуванні волосся. Цього сезону в моді теплі, насичені відтінки, які додають образу глибини та підкреслюють природну красу.
Про це пише РБК-Україна.
Кольори волосся, що варто спробувати зробити
Dirty blonde
Цей відтінок — золота середина між світлим блондом і русявим, з легким ефектом вигорілого на сонці волосся. Dirty blonde підходить і світлошкірим, і смаглявим дівчатам. Він пом’якшує риси обличчя та чудово гармонує з будь-яким макіяжем. Буде мати вдалий вигляд з теплими осінніми відтінками в одязі.
Caramel balayage
Карамельний балаяж вже кілька сезонів не втрачає популярності. Таємниця в плавних переходах від темної бази до золотисто-карамельних пасм. Такий варіант освіжає волосся без різких змін і додає об’єму. В осінньому світлі карамельні переливи мають особливо теплий й гармонійний вигляд, а також підкреслюють колір очей та сяйво шкіри.
Liquid copper
Рідка мідь для тих, хто хоче мати яскравий вигляд та виділятися. Насичений мідний відтінок із глянцевим блиском має розкішний вигляд як удень, так і ввечері. Цей колір підходить дівчатам зі світлою шкірою та зеленими або темними очима, додаючи образу глибини та загадковості. Ідеально поєднується з осінніми кольорами природи.
Cinnamon brunette
Теплий каштан із легким мідним відблиском нагадує відтінок кориці. Cinnamon brunette особливо личить брюнеткам і шатенкам, які хочуть додати волоссю сяйва та м’якості.
Це один із найуніверсальніших кольорів сезону: має дорогий, природний вигляд та легко підтримується тонуванням.
