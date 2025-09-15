Главные оттенки волос осени-2025 — универсальные цвета для всех

Девушке красят волосы. Фото: freepik.com

Осень 2025 диктует свои правила даже в окрашивании волос. В этом сезоне в моде теплые, насыщенные оттенки, которые добавляют образу глубины и подчеркивают естественную красоту.

Об этом пишет РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Цвета волос, которые стоит попробовать сделать

Dirty blonde

Этот оттенок — золотая середина между светлым блондом и русым, с легким эффектом выгоревших на солнце волос. Dirty blonde подходит и светлокожим, и смуглым девушкам. Он смягчает черты лица и прекрасно гармонирует с любым макияжем. Будет удачно смотреться с теплыми осенними оттенками в одежде.

Dirty blonde. Фото из Instagram

Caramel balayage

Карамельный балаяж уже несколько сезонов не теряет популярности. Секрет в плавных переходах от темной базы к золотисто-карамельным прядям. Такой вариант освежает волосы без резких изменений и добавляет объема. В осеннем свете карамельные переливы выглядят особенно тепло и гармонично, а также подчеркивают цвет глаз и сияние кожи.

Caramel balayage. Фото из Instagram

Liquid copper

Жидкая медь для тех, кто хочет ярко выглядеть и выделяться. Насыщенный медный оттенок с глянцевым блеском выглядит роскошно как днем, так и вечером. Этот цвет подходит девушкам со светлой кожей и зелеными или темными глазами, добавляя образу глубины и загадочности. Идеально сочетается с осенними цветами природы.

Liquid copper. Фото из Instagram

Cinnamon brunette

Теплый каштан с легким медным отблеском напоминает оттенок корицы. Cinnamon brunette особенно подходит брюнеткам и шатенкам, которые хотят добавить волосам сияния и мягкости.

Cinnamon brunette. Фото из Instagram

Это один из самых универсальных цветов сезона: выглядит дорого, естественно и легко поддерживается тонированием.

Ранее мы писали о том, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они быстрее росли.

Также мы сообщали, какие стрижки после 40 лет помогают выглядеть моложе.