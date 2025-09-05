Можно ли мыть волосы ежедневно — ответ медиков удивит многих

Девушка моет волосы. Фото: freepik.com

Мы привыкли думать, что чем чаще мыть волосы, тем они чище и здоровее будут. Но на самом деле все немного наоборот. Врачи-дерматологи утверждают, что ежедневное мытье может вредить, а не помогать.

Новини.LIVE изучили всю информацию по этому поводу и сделали определенные выводы.

Стоит ли мыть волосы каждый день

Шампунь вымывает не только грязь, но и естественный защитный слой — себум. Это жир, который вырабатывает кожа головы. Он нужен, чтобы волосы оставались увлажненными, эластичными и блестящими. Если же постоянно лишать кожу этого слоя, организм реагирует еще более активной его выработкой. В результате получается парадокс: моете голову ежедневно, а она жирнеет еще быстрее.

Кроме того, частое мытье может:

вызвать сухость и шелушение кожи;

сделать локоны пушистыми и непослушными;

усложнить укладку — волосы теряют гладкость и сияние.

Девушка в душе. Фото: freepik.com

Какой интервал для мытья волос считается оптимальным

Если волосы нормальные, без чрезмерной жирности, то достаточно мыть их раз в 2-3 дня. С вьющимися или очень сухими — иногда хватает одного мытья в неделю. А вот если кожа головы жирная, можно мыть чаще, но лучше чередовать шампунь с более мягкими средствами: например, кондиционером или специальными очищающими бальзамами.

Что можно делать вместо ежедневного мытья

Использовать сухой шампунь — он освежит прическу и соберет лишний жир. Делать легкие массажи кожи головы — это улучшает кровообращение и помогает равномерно распределять себум по длине. Выбирать шампуни без агрессивных сульфатов — они очищают деликатнее.

Итак, ответ прост: нет единого правила для всех. Кто-то комфортно чувствует себя с мытьем раз в два дня, а кому-то достаточно и раза в неделю. Главное — слушать свои волосы.

