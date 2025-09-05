Відео
Медики пояснили, чи безпечно для волосся мити голову щодня

Медики пояснили, чи безпечно для волосся мити голову щодня

Дата публікації: 5 вересня 2025 16:06
Чи можна мити волосся щодня — відповідь медиків здивує багатьох
Дівчина миє волосся. Фото: freepik.com

Ми звикли думати, що чим частіше мити волосся, тим воно буде чистіше й здоровіше. Але насправді все трохи навпаки. Лікарі-дерматологи стверджують, що щоденне миття може шкодити, а не допомагати.

Новини.LIVE вивчили всю інформацію з цього приводу і зробили певні висновки.

Читайте також:

Чи варто мити волосся кожен день

Шампунь вимиває не лише бруд, а й природний захисний шар — себум. Це жир, який виробляє шкіра голови. Він потрібен, щоб волосся залишалося зволоженим, еластичним і блискучим. Якщо ж постійно позбавляти шкіру цього шару, організм реагує ще більш активним його виробленням. У результаті виходить парадокс: миєте голову щодня, а вона жирніє ще швидше.

Крім того, часте миття може:

  • викликати сухість і лущення шкіри;
  • зробити локони пухнастими й неслухняними;
  • ускладнити укладання — волосся втрачає гладкість і сяйво.
Скільки разів на тиждень потрібно мити волосся
Дівчина в душі. Фото: freepik.com

Який інтервал для миття волосся вважається оптимальним

Якщо волосся нормальне, без надмірної жирності, то достатньо мити його раз на 2–3 дні. З кучерявим або дуже сухим — іноді вистачає одного миття на тиждень. А от якщо шкіра голови жирна, можна мити частіше, але краще чергувати шампунь із більш м’якими засобами: наприклад, кондиціонером чи спеціальними очищувальними бальзамами.

Що можна робити замість щоденного миття

  1. Використовувати сухий шампунь — він освіжить зачіску й збере зайвий жир.
  2. Робити легкі масажі шкіри голови — це покращує кровообіг і допомагає рівномірно розподіляти себум по довжині.
  3. Вибирати шампуні без агресивних сульфатів — вони очищують делікатніше.

Отже, відповідь проста: немає єдиного правила для всіх. Хтось комфортно почувається з миттям раз на два дні, а комусь достатньо й разу на тиждень. Головне — слухати своє волосся.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
