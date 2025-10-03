Місячний календар стрижок на жовтень 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски

Дівчина з довгим волоссям у перукаря. Фото: freepik.com

Жовтень — час, коли природа змінює свої барви, а в багатьох із нас з'являється бажання оновити щось у власному житті. Найпростіший і водночас найефективніший спосіб змін — нова зачіска. Місячний календар стрижок допоможе обрати ідеальний час для походу до перукаря. Правильно підібраний день впливає не лише на красу волосся, а й на внутрішній стан, додає енергії та впевненості.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем стрижок на жовтень 2025, який допоможе вашому волоссю залишатися блискучим та здоровим.

Реклама

Читайте також:

Фази Місяця у жовтні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 6 жовтня;

— з 1 по 6 жовтня; Повня у знаку Овна — 7 жовтня о 06:47 за Києвом;

— 7 жовтня о 06:47 за Києвом; Місяць, що спадає — з 8 по 20 жовтня;

— з 8 по 20 жовтня; Молодик у знаку Терези — 21 жовтня о 15:25 за Києвом;

— 21 жовтня о 15:25 за Києвом; Місяць, що зростає — з 22 по 31 жовтня;

— з 22 по 31 жовтня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар стрижок на жовтень 2025 — які дні найсприятливіші

Другий місяць осені подарує чимало сприятливих днів для стрижки та оновлення іміджу:

1-6 жовтня — останні дні Місяця, що росте. Чудовий час для фарбування, оновлення зачіски та сміливих експериментів;

— останні дні Місяця, що росте. Чудовий час для фарбування, оновлення зачіски та сміливих експериментів; 7 жовтня — найсильніший день місяця для стрижки. Вважається, що саме цієї дати можна "зрізати" негатив і додати волоссю сили та блиску;

— найсильніший день місяця для стрижки. Вважається, що саме цієї дати можна "зрізати" негатив і додати волоссю сили та блиску; 8-12 жовтня — початок спадного циклу. Стрижка у ці дні допоможе довше зберегти форму зачіски;

— початок спадного циклу. Стрижка у ці дні допоможе довше зберегти форму зачіски; 23-28 жовтня — новий період Місяця, що зростає;

— новий період Місяця, що зростає; 29 жовтня (перша чверть о 18:20) — день, коли волосся швидко ростиме та виглядатиме здоровим;

— день, коли волосся швидко ростиме та виглядатиме здоровим; 30-31 жовтня — чудовий час для стрижки, фарбування та зміни іміджу.

Перукарка робить стильну стрижку. Фото: depositphotos.com

Які дати несприятливі для стрижки у жовтні 2025

Астрологи визначили дні, коли похід до перукаря краще відкласти:

13-16 жовтня — волосся може стати ламким, а зачіска швидко втратить форму;

— волосся може стати ламким, а зачіска швидко втратить форму; 17-20 жовтня — дні перед молодиком, коли енергія слабшає. Результат стрижки може розчарувати;

— дні перед молодиком, коли енергія слабшає. Результат стрижки може розчарувати; 21-22 жовтня (молодик 21 жовтня о 15:25) — найменш сприятливі дні місяця. Астрологи радять утриматися від будь-яких змін у зовнішності.

Також ділимося з вами іншими корисними статтями

Коли сприятливі дні у жовтні за місячним календарем.

Яка зачіска буде найстильнішою цієї осені.

Як обрати свою довжину волосся.

Які стрижки врятують тонке волосся та подарують об'єм.

Чи безпечно для волосся мити голову щодня.