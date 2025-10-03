Місячний календар стрижок на жовтень 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски

Місячний календар стрижок на жовтень 2025 — дні краси і здоров'я
Жовтень — час, коли природа змінює свої барви, а в багатьох із нас з'являється бажання оновити щось у власному житті. Найпростіший і водночас найефективніший спосіб змін — нова зачіска. Місячний календар стрижок допоможе обрати ідеальний час для походу до перукаря. Правильно підібраний день впливає не лише на красу волосся, а й на внутрішній стан, додає енергії та впевненості.
Новини.LIVE ділиться місячним календарем стрижок на жовтень 2025, який допоможе вашому волоссю залишатися блискучим та здоровим.
Фази Місяця у жовтні 2025 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 6 жовтня;
- Повня у знаку Овна — 7 жовтня о 06:47 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 8 по 20 жовтня;
- Молодик у знаку Терези — 21 жовтня о 15:25 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 22 по 31 жовтня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар стрижок на жовтень 2025 — які дні найсприятливіші
Другий місяць осені подарує чимало сприятливих днів для стрижки та оновлення іміджу:
- 1-6 жовтня — останні дні Місяця, що росте. Чудовий час для фарбування, оновлення зачіски та сміливих експериментів;
- 7 жовтня — найсильніший день місяця для стрижки. Вважається, що саме цієї дати можна "зрізати" негатив і додати волоссю сили та блиску;
- 8-12 жовтня — початок спадного циклу. Стрижка у ці дні допоможе довше зберегти форму зачіски;
- 23-28 жовтня — новий період Місяця, що зростає;
- 29 жовтня (перша чверть о 18:20) — день, коли волосся швидко ростиме та виглядатиме здоровим;
- 30-31 жовтня — чудовий час для стрижки, фарбування та зміни іміджу.
Які дати несприятливі для стрижки у жовтні 2025
Астрологи визначили дні, коли похід до перукаря краще відкласти:
- 13-16 жовтня — волосся може стати ламким, а зачіска швидко втратить форму;
- 17-20 жовтня — дні перед молодиком, коли енергія слабшає. Результат стрижки може розчарувати;
- 21-22 жовтня (молодик 21 жовтня о 15:25) — найменш сприятливі дні місяця. Астрологи радять утриматися від будь-яких змін у зовнішності.
