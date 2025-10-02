Відео
Місячний календар на жовтень 2025 — коли дні удачі та прибутків

Дата публікації: 2 жовтня 2025 08:22
Місячний календар справ на жовтень 2025 — коли та що планувати, сприятливі дати
Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: shutterstock.com

Жовтень 2025 буде насичений подіями. На початку місяця на нас чекає яскрава повня, середина жовтня принесе час очищення та завершення, а наприкінці — молодик, який відкриє новий цикл і подарує енергію для перезавантаження. А щоб провести цей період максимально продуктивно, варто скористатися місячним календарем. Він допоможе визначити, коли найкраще починати нові справи, планувати фінанси чи подорожі.

Новини.LIVE підготував для вас місячний календар на жовтень 2025 року. 

Читайте також:

Фази Місяця у жовтні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 6 жовтня;
  • Повня у знаку Овна — 7 жовтня о 06:47 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 8 по 20 жовтня;
  • Молодик у знаку Терези — 21 жовтня о 15:25 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 22 по 31 жовтня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у жовтні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар на жовтень 2025 — які дні найсприятливіші

Найуспішніші дати жовтня: 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25 число. Це період, коли можна сміливо братися за нові справи, планувати зустрічі, займатися творчістю та приділяти увагу здоров'ю.

Сприятливі дні для справ та починань: 14, 27, 28, 30 жовтня.

Коли несприятливі дні у жовтні 2025 року

Астрологи виділяють кілька дат, коли варто бути особливо обережними:

  • 7 жовтня — повня. Можливі конфлікти та поспішні рішення;
  • 9-10 жовтня — дні підвищеного навантаження, краще уникати великих фінансових і юридичних кроків;
  • 21 жовтня — молодик. Чутливий період, не рекомендується підписувати важливі угоди чи розпочинати масштабні справи.

 

Коли несприятливі дні у жовтні 2025 року
Дівчина навпроти великого Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар справ на жовтень 2025 — які дні сприятливі за різними сферами

Найсприятливіші дні для подорожей та поїздок: 1, 12, 20, 27 жовтня.

Найкращі дні для нових починань та великих проєктів: 1, 12, 20, 31 жовтня. 

Сприятливі дати для фінансових або юридичних справ: 1, 12, 20, 28 жовтня.

Вдалі дні для творчості та спорту: 12, 20, 27, 31 жовтня.

Найкращі дні для зустрічей, переговорів, співбесід, побачень: 1, 12, 20, 27, 31 жовтня.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 1, 12, 20, 28 жовтня.

Раніше ми ділилися, які дні жовтня принесуть удачу кожному знаку Зодіаку.

Місяць жовтень Астрологія поради місячний календар
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
