Місячний календар справ на жовтень 2025 — коли та що планувати, сприятливі дати

Місячний календар на жовтень 2025 — коли дні удачі та прибутків
Жовтень 2025 буде насичений подіями. На початку місяця на нас чекає яскрава повня, середина жовтня принесе час очищення та завершення, а наприкінці — молодик, який відкриє новий цикл і подарує енергію для перезавантаження. А щоб провести цей період максимально продуктивно, варто скористатися місячним календарем. Він допоможе визначити, коли найкраще починати нові справи, планувати фінанси чи подорожі.
Новини.LIVE підготував для вас місячний календар на жовтень 2025 року.
Фази Місяця у жовтні 2025 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 6 жовтня;
- Повня у знаку Овна — 7 жовтня о 06:47 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 8 по 20 жовтня;
- Молодик у знаку Терези — 21 жовтня о 15:25 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 22 по 31 жовтня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар на жовтень 2025 — які дні найсприятливіші
Найуспішніші дати жовтня: 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25 число. Це період, коли можна сміливо братися за нові справи, планувати зустрічі, займатися творчістю та приділяти увагу здоров'ю.
Сприятливі дні для справ та починань: 14, 27, 28, 30 жовтня.
Коли несприятливі дні у жовтні 2025 року
Астрологи виділяють кілька дат, коли варто бути особливо обережними:
- 7 жовтня — повня. Можливі конфлікти та поспішні рішення;
- 9-10 жовтня — дні підвищеного навантаження, краще уникати великих фінансових і юридичних кроків;
- 21 жовтня — молодик. Чутливий період, не рекомендується підписувати важливі угоди чи розпочинати масштабні справи.
Місячний календар справ на жовтень 2025 — які дні сприятливі за різними сферами
Найсприятливіші дні для подорожей та поїздок: 1, 12, 20, 27 жовтня.
Найкращі дні для нових починань та великих проєктів: 1, 12, 20, 31 жовтня.
Сприятливі дати для фінансових або юридичних справ: 1, 12, 20, 28 жовтня.
Вдалі дні для творчості та спорту: 12, 20, 27, 31 жовтня.
Найкращі дні для зустрічей, переговорів, співбесід, побачень: 1, 12, 20, 27, 31 жовтня.
Сприятливі дні для походу до лікаря: 1, 12, 20, 28 жовтня.
Раніше ми ділилися, які дні жовтня принесуть удачу кожному знаку Зодіаку.
Читайте Новини.LIVE!