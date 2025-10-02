Видео
Главная Гороскоп Лунный календарь на октябрь 2025 — когда дни удачи и прибыли

Лунный календарь на октябрь 2025 — когда дни удачи и прибыли

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 08:22
Лунный календарь дел на октябрь 2025 — когда и что планировать, благоприятные даты
Девушка держит Луну в руках.

Октябрь 2025 будет насыщен событиями. В начале месяца нас ждет яркое полнолуние, середина октября принесет время очищения и завершения, а в конце — новолуние, которое откроет новый цикл и подарит энергию для перезагрузки. А чтобы провести этот период максимально продуктивно, стоит воспользоваться лунным календарем. Он поможет определить, когда лучше всего начинать новые дела, планировать финансы или путешествия.

Новини.LIVE подготовил для вас лунный календарь на октябрь 2025 года.

Фазы Луны в октябре 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 6 октября;
  • Полнолуние в знаке Овна — 7 октября в 06:47 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 8 по 20 октября;
  • Новолуние в знаке Весы — 21 октября в 15:25 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 22 по 31 октября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в октябре 2025 года
Разные фазы Луны.

Лунный календарь на октябрь 2025 — какие дни самые благоприятные

Самые успешные даты октября: 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25 число. Это период, когда можно смело браться за новые дела, планировать встречи, заниматься творчеством и уделять внимание здоровью.

Благоприятные дни для дел и начинаний: 14, 27, 28, 30 октября.

Когда неблагоприятные дни в октябре 2025 года

Астрологи выделяют несколько дат, когда стоит быть особенно осторожными:

  • 7 октября — полнолуние. Возможны конфликты и поспешные решения;
  • 9-10 октября — дни повышенной нагрузки, лучше избегать больших финансовых и юридических шагов;
  • 21 октября — новолуние. Чувствительный период, не рекомендуется подписывать важные сделки или начинать масштабные дела.

 

Когда неблагоприятные дни в октябре 2025 года
Девушка напротив большой Луны.

Лунный календарь дел на октябрь 2025 — какие дни благоприятны по разным сферам

Самые благоприятные дни для путешествий и поездок: 1, 12, 20, 27 октября.

Лучшие дни для новых начинаний и крупных проектов: 1, 12, 20, 31 октября.

Благоприятные даты для финансовых или юридических дел: 1, 12, 20, 28 октября.

Удачные дни для творчества и спорта: 12, 20, 27, 31 октября.

Лучшие дни для встреч, переговоров, собеседований, свиданий: 1, 12, 20, 27, 31 октября.

Благоприятные дни для похода к врачу: 1, 12, 20, 28 октября.

Ранее мы делились, какие дни октября принесут удачу каждому знаку Зодиака.

Луна октябрь Астрология советы лунный календарь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
