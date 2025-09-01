Лунный календарь маникюра на сентябрь 2025года — когда можно стричь и красить ногти

Девушка с красивым маникюром. Фото: freepik.com

Сентябрь 2025 года приносит новую энергию, желание обновления и изменений. А даже маленькие бьюти-ритуалы, как маникюр, становятся способом добавить себе настроения и уверенности. Однако результат зависит не только от мастера или материалов. Фазы Луны также влияют на здоровье и красоту ногтей. Именно поэтому стоит учитывать советы лунного календаря.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни сентября 2025 года самые благоприятные для маникюра и ухода за ногтями, а каких дат следует избегать.

Фазы Луны в сентябре 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 6 сентября;

— с 1 по 6 сентября; Полнолуние в знаке Рыбы — 7 сентября в 21:08 по Киеву;

— 7 сентября в 21:08 по Киеву; Убывающая Луна — с 8 по 20 сентября;

— с 8 по 20 сентября; Новолуние в знаке Девы — 21 сентября 22:54 по Киеву;

— 21 сентября 22:54 по Киеву; Растущая Луна — с 22 по 30 сентября;

— с 22 по 30 сентября; Солнечное затмение (частичное) — 21 сентября, пик придется на 22:41 по Киеву;

21 сентября, пик придется на 22:41 по Киеву; Полное лунное затмение —в ночь с 7 на 8 сентября, начало в 18:28 (полутеневая фаза), а завершение — 23:55 по Киеву.

Разные фазы Луны. фото: freepik.com

Как Луна влияет на состояние ногтей

Как утверждают астрологи, лунные фазы влияют не только на настроение и эмоциональное состояние, но и на физические процессы в организме, в частности на рост и прочность ногтей. Планируя маникюр или педикюр, стоит учитывать фазу Луны, чтобы процедуры приносили максимальную пользу и держались дольше.

Влияние Луны на ногти:

Новолуние — в этот период лучше отказаться от любых процедур. Маникюр или педикюр может сделать ногти ломкими и снизить общий тонус.

— в этот период лучше отказаться от любых процедур. Маникюр или педикюр может сделать ногти ломкими и снизить общий тонус. Растущая луна — оптимальное время для стимуляции роста ногтей. Они становятся крепче, здоровее и красивее.

— оптимальное время для стимуляции роста ногтей. Они становятся крепче, здоровее и красивее. Полнолуние — энергетически активный период. Маникюр или педикюр в эти дни помогут подчеркнуть индивидуальный стиль, однако результат может быть непредсказуемым.

— энергетически активный период. Маникюр или педикюр в эти дни помогут подчеркнуть индивидуальный стиль, однако результат может быть непредсказуемым. Убывающая Луна — идеальное время для восстановительных процедур, укрепления ногтей и оздоровительных ванночек. Маникюр и педикюр в этот период дольше сохранят форму и красоту.

Девушка делает маникюр. Фото: freepik.com

Лучшие дни для маникюра в сентябре 2025 года по лунному календарю

Сентябрь предлагает много удачных дней для ухода за руками и ногами. Энергия Луны в эти дни делает процедуры особенно эффективными:

2 сентября (вторник) — отличный день для яркого маникюра и смены образа.

— отличный день для яркого маникюра и смены образа. 6 сентября (суббота) — время для восстановительных процедур и педикюра.

— время для восстановительных процедур и педикюра. 9 сентября (вторник) — благоприятный день для подрезания ногтей и укрепления их структуры.

— благоприятный день для подрезания ногтей и укрепления их структуры. 12 сентября (пятница) — идеальный день для экспериментов с яркими цветами.

— идеальный день для экспериментов с яркими цветами. 18 сентября (четверг) — отлично подойдет для педикюра, придающего легкости и уверенности.

— отлично подойдет для педикюра, придающего легкости и уверенности. 22 сентября (понедельник) — удачное время для классического ухода и спокойного стиля.

— удачное время для классического ухода и спокойного стиля. 27 сентября (суббота) — лучший день для SPA-процедур и восстановления стоп.

Девушка с ухоженными ногтями. Фото: freepik.com

Неблагоприятные дни для маникюра в сентябре 2025 года — когда лучше подождать

В некоторые дни сентября лучше отложить уход за ногтями, чтобы избежать ломкости, раздражений или снижения энергии:

1 сентября (понедельник) — не рекомендуется делать маникюр, результат будет неудачный.

— не рекомендуется делать маникюр, результат будет неудачный. 7 сентября (воскресенье) — нестабильная энергетика, покрытие быстро испортится.

— нестабильная энергетика, покрытие быстро испортится. 13 сентября (суббота) — процедуры могут быть непредсказуемыми.

— процедуры могут быть непредсказуемыми. 16 сентября (вторник) — неблагоприятный день для процедур красоты.

— неблагоприятный день для процедур красоты. 24 сентября (среда) — день энергетических колебаний, лучше отложить процедуры.

— день энергетических колебаний, лучше отложить процедуры. 30 сентября (вторник) — новолуние, не стоит делать маникюр или педикюр.

Когда красить ногти в сентябре 2025 года

Лунные фазы помогают выбрать правильный цвет лака:

Растущая Луна — насыщенные и яркие оттенки: красный, бордовый, фиолетовый. Они придают энергии и уверенности.

— насыщенные и яркие оттенки: красный, бордовый, фиолетовый. Они придают энергии и уверенности. Растущая Луна — спокойные, классические цвета: нюдовые, белый, бежевый, бежевый, светло-розовый. Помогают сохранить баланс и гармонию.

— спокойные, классические цвета: нюдовые, белый, бежевый, бежевый, светло-розовый. Помогают сохранить баланс и гармонию. Полнолуние — время для креатива: блестки, неоновые оттенки и оригинальные дизайны.

Когда самые благоприятные дни для уходовых процедур для ногтей

Сентябрь — идеальный месяц для восстановления ногтей после лета. Солнце, морская вода и жара могли сделать их ломкими. Рекомендуемые процедуры:

14-16 сентября — питательные ванночки с маслами и травами;

— питательные ванночки с маслами и травами; 19-20 сентября — нанесение витаминных комплексов и укрепляющих покрытий;

— нанесение витаминных комплексов и укрепляющих покрытий; 25 сентября — педикюр с акцентом на уход за кожей стоп.

