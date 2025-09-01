Видео
Лунный календарь маникюра на сентябрь 2025 — когда идти к мастеру

Лунный календарь маникюра на сентябрь 2025 — когда идти к мастеру

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 08:02
Лунный календарь маникюра на сентябрь 2025года — когда можно стричь и красить ногти
Девушка с красивым маникюром. Фото: freepik.com

Сентябрь 2025 года приносит новую энергию, желание обновления и изменений. А даже маленькие бьюти-ритуалы, как маникюр, становятся способом добавить себе настроения и уверенности. Однако результат зависит не только от мастера или материалов. Фазы Луны также влияют на здоровье и красоту ногтей. Именно поэтому стоит учитывать советы лунного календаря.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни сентября 2025 года самые благоприятные для маникюра и ухода за ногтями, а каких дат следует избегать.

Фазы Луны в сентябре 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 6 сентября;
  • Полнолуние в знаке Рыбы — 7 сентября в 21:08 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 8 по 20 сентября;
  • Новолуние в знаке Девы — 21 сентября 22:54 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 22 по 30 сентября;
  • Солнечное затмение (частичное) — 21 сентября, пик придется на 22:41 по Киеву;
  • Полное лунное затмение —в ночь с 7 на 8 сентября, начало в 18:28 (полутеневая фаза), а завершение — 23:55 по Киеву.

 

Фази Місяця у вересні 2025 року
Разные фазы Луны. фото: freepik.com

Как Луна влияет на состояние ногтей

Как утверждают астрологи, лунные фазы влияют не только на настроение и эмоциональное состояние, но и на физические процессы в организме, в частности на рост и прочность ногтей. Планируя маникюр или педикюр, стоит учитывать фазу Луны, чтобы процедуры приносили максимальную пользу и держались дольше.

Влияние Луны на ногти:

  • Новолуние — в этот период лучше отказаться от любых процедур. Маникюр или педикюр может сделать ногти ломкими и снизить общий тонус.
  • Растущая луна — оптимальное время для стимуляции роста ногтей. Они становятся крепче, здоровее и красивее.
  • Полнолуние — энергетически активный период. Маникюр или педикюр в эти дни помогут подчеркнуть индивидуальный стиль, однако результат может быть непредсказуемым.
  • Убывающая Луна — идеальное время для восстановительных процедур, укрепления ногтей и оздоровительных ванночек. Маникюр и педикюр в этот период дольше сохранят форму и красоту.

 

Як Місяць впливає на стан нігтів
Девушка делает маникюр. Фото: freepik.com

Лучшие дни для маникюра в сентябре 2025 года по лунному календарю

Сентябрь предлагает много удачных дней для ухода за руками и ногами. Энергия Луны в эти дни делает процедуры особенно эффективными:

  • 2 сентября (вторник) — отличный день для яркого маникюра и смены образа.
  • 6 сентября (суббота) — время для восстановительных процедур и педикюра.
  • 9 сентября (вторник) — благоприятный день для подрезания ногтей и укрепления их структуры.
  • 12 сентября (пятница) — идеальный день для экспериментов с яркими цветами.
  • 18 сентября (четверг) — отлично подойдет для педикюра, придающего легкости и уверенности.
  • 22 сентября (понедельник) — удачное время для классического ухода и спокойного стиля.
  • 27 сентября (суббота) — лучший день для SPA-процедур и восстановления стоп.

 

Найкращі дні для манікюру у вересні 2025 за місячним календарем
Девушка с ухоженными ногтями. Фото: freepik.com

Неблагоприятные дни для маникюра в сентябре 2025 года — когда лучше подождать

В некоторые дни сентября лучше отложить уход за ногтями, чтобы избежать ломкости, раздражений или снижения энергии:

  • 1 сентября (понедельник) — не рекомендуется делать маникюр, результат будет неудачный.
  • 7 сентября (воскресенье) — нестабильная энергетика, покрытие быстро испортится.
  • 13 сентября (суббота) — процедуры могут быть непредсказуемыми.
  • 16 сентября (вторник) — неблагоприятный день для процедур красоты.
  • 24 сентября (среда) — день энергетических колебаний, лучше отложить процедуры.
  • 30 сентября (вторник) — новолуние, не стоит делать маникюр или педикюр.

Когда красить ногти в сентябре 2025 года

Лунные фазы помогают выбрать правильный цвет лака:

  • Растущая Луна — насыщенные и яркие оттенки: красный, бордовый, фиолетовый. Они придают энергии и уверенности.
  • Растущая Луна — спокойные, классические цвета: нюдовые, белый, бежевый, бежевый, светло-розовый. Помогают сохранить баланс и гармонию.
  • Полнолуние — время для креатива: блестки, неоновые оттенки и оригинальные дизайны.

Когда самые благоприятные дни для уходовых процедур для ногтей

Сентябрь — идеальный месяц для восстановления ногтей после лета. Солнце, морская вода и жара могли сделать их ломкими. Рекомендуемые процедуры:

  • 14-16 сентября — питательные ванночки с маслами и травами;
  • 19-20 сентября — нанесение витаминных комплексов и укрепляющих покрытий;
  • 25 сентября — педикюр с акцентом на уход за кожей стоп.

сентябрь маникюр советы лунный календарь ногти
Автор:
Тамара Володина
Автор:
Тамара Володина
