Лунный календарь маникюра на сентябрь 2025года — когда можно стричь и красить ногти

Лунный календарь маникюра на сентябрь 2025 — когда идти к мастеру
Сентябрь 2025 года приносит новую энергию, желание обновления и изменений. А даже маленькие бьюти-ритуалы, как маникюр, становятся способом добавить себе настроения и уверенности. Однако результат зависит не только от мастера или материалов. Фазы Луны также влияют на здоровье и красоту ногтей. Именно поэтому стоит учитывать советы лунного календаря.
Фазы Луны в сентябре 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 6 сентября;
- Полнолуние в знаке Рыбы — 7 сентября в 21:08 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 8 по 20 сентября;
- Новолуние в знаке Девы — 21 сентября 22:54 по Киеву;
- Растущая Луна — с 22 по 30 сентября;
- Солнечное затмение (частичное) — 21 сентября, пик придется на 22:41 по Киеву;
- Полное лунное затмение —в ночь с 7 на 8 сентября, начало в 18:28 (полутеневая фаза), а завершение — 23:55 по Киеву.
Как Луна влияет на состояние ногтей
Как утверждают астрологи, лунные фазы влияют не только на настроение и эмоциональное состояние, но и на физические процессы в организме, в частности на рост и прочность ногтей. Планируя маникюр или педикюр, стоит учитывать фазу Луны, чтобы процедуры приносили максимальную пользу и держались дольше.
Влияние Луны на ногти:
- Новолуние — в этот период лучше отказаться от любых процедур. Маникюр или педикюр может сделать ногти ломкими и снизить общий тонус.
- Растущая луна — оптимальное время для стимуляции роста ногтей. Они становятся крепче, здоровее и красивее.
- Полнолуние — энергетически активный период. Маникюр или педикюр в эти дни помогут подчеркнуть индивидуальный стиль, однако результат может быть непредсказуемым.
- Убывающая Луна — идеальное время для восстановительных процедур, укрепления ногтей и оздоровительных ванночек. Маникюр и педикюр в этот период дольше сохранят форму и красоту.
Лучшие дни для маникюра в сентябре 2025 года по лунному календарю
Сентябрь предлагает много удачных дней для ухода за руками и ногами. Энергия Луны в эти дни делает процедуры особенно эффективными:
- 2 сентября (вторник) — отличный день для яркого маникюра и смены образа.
- 6 сентября (суббота) — время для восстановительных процедур и педикюра.
- 9 сентября (вторник) — благоприятный день для подрезания ногтей и укрепления их структуры.
- 12 сентября (пятница) — идеальный день для экспериментов с яркими цветами.
- 18 сентября (четверг) — отлично подойдет для педикюра, придающего легкости и уверенности.
- 22 сентября (понедельник) — удачное время для классического ухода и спокойного стиля.
- 27 сентября (суббота) — лучший день для SPA-процедур и восстановления стоп.
Неблагоприятные дни для маникюра в сентябре 2025 года — когда лучше подождать
В некоторые дни сентября лучше отложить уход за ногтями, чтобы избежать ломкости, раздражений или снижения энергии:
- 1 сентября (понедельник) — не рекомендуется делать маникюр, результат будет неудачный.
- 7 сентября (воскресенье) — нестабильная энергетика, покрытие быстро испортится.
- 13 сентября (суббота) — процедуры могут быть непредсказуемыми.
- 16 сентября (вторник) — неблагоприятный день для процедур красоты.
- 24 сентября (среда) — день энергетических колебаний, лучше отложить процедуры.
- 30 сентября (вторник) — новолуние, не стоит делать маникюр или педикюр.
Когда красить ногти в сентябре 2025 года
Лунные фазы помогают выбрать правильный цвет лака:
- Растущая Луна — насыщенные и яркие оттенки: красный, бордовый, фиолетовый. Они придают энергии и уверенности.
- Растущая Луна — спокойные, классические цвета: нюдовые, белый, бежевый, бежевый, светло-розовый. Помогают сохранить баланс и гармонию.
- Полнолуние — время для креатива: блестки, неоновые оттенки и оригинальные дизайны.
Когда самые благоприятные дни для уходовых процедур для ногтей
Сентябрь — идеальный месяц для восстановления ногтей после лета. Солнце, морская вода и жара могли сделать их ломкими. Рекомендуемые процедуры:
- 14-16 сентября — питательные ванночки с маслами и травами;
- 19-20 сентября — нанесение витаминных комплексов и укрепляющих покрытий;
- 25 сентября — педикюр с акцентом на уход за кожей стоп.
