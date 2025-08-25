Видео
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 — даты красоты и успеха

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 — даты красоты и успеха

Дата публикации 25 августа 2025 09:02
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 — какие даты благоприятны для смены прически
Девушка расчесывает красивые волосы. Фото: depositphotos.com

Сентябрь — это время обновления, активного ритма жизни и желания выглядеть безупречно. Многие именно в начале осени решают освежить образ, сделать новую стрижку. Но чтобы результат был не только красивым, но и энергетически благоприятным, астрологи советуют учитывать влияние Луны. Ведь ее фазы влияют на скорость роста волос, их силу и даже на настроение и самочувствие. Правильный выбор даты поможет не только укрепить волосы, но и добавить в вашу жизнь больше уверенности, гармонии и привлекательности.

Новини.LIVE подготовили для вас лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года, который поможет вашим волосам оставаться блестящими и здоровыми, а вам — уверенными в собственных силах и успехе.

Читайте также:

Фазы Луны в сентябре 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 6 сентября;
  • Полнолуние в знаке Рыбы — 7 сентября в 21:08 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 8 по 20 сентября;
  • Новолуние в знаке Девы — 21 сентября 22:54 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 22 по 30 сентября;
  • Солнечное затмение (частичное) — 21 сентября, пик придется на 22:41 по Киеву;
  • Полное лунное затмение — в ночь с 7 на 8 сентября, начало в 18:28 (полутеневая фаза), а завершение - 23:55 по Киеву.

 

Фазы Луны в сентябре 2025 года
Разные фазы Луны. фото: freepik.com

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 — какие дни самые благоприятные

Самыми благоприятными датами для стрижки станут такие: 2, 3, 11, 12, 18, 26, 29, 30 сентября.

Стрижка в эти дни обещает не только хороший вид, но и приток новых сил и уверенности в собственной привлекательности. Также максимально удачными в этот период будут косметические процедуры: окрашивание, ламинирование, завивка.

Смена прически в период растущей Луны поможет волосам быстрее восстанавливаться, стать гуще и здоровее.

По словам астрологов, особенно удачны даты в конце месяца (26, 29, 30 сентября), когда энергия Луны поддерживает любые обновления и дарит ощущение внутренней гармонии.

 

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 — какие дни самые благоприятные
Стрижка волос в парикмахерской. Фото: pexels.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в сентябре 2025 года

Худшие дни для стрижки: 6, 7, 15, 21 сентября.

В эти дни не стоит экспериментировать с прической, ведь волосы могут стать ломкими, сухими или медленнее восстанавливаться после стрижки. Даже подравнивание кончиков может стать фатальным.

Особенно важно избегать изменений в дни затмений (7 и 21 сентября), когда энергия Луны нестабильна. Влияние этих дней может привести к раздражительности и потере сил. Стрижка в такие дни забирает энергию, поэтому лучше отложить перемены на более гармоничный период.

Также мы делились с вами лунным календарем дел на сентябрь, который поможет выбрать самые успешные даты для новых начинаний, финансовых операций, поездок и свиданий.

