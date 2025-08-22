Місячний календар справ на вересень 2025 — коли та що планувати, сприятливі дні

Дівчина тримає у руці Місяць. Фото: freepik.com

Вересень 2025 року обіцяє бути особливим. За словами астрологів, у перший місяць осені будуть дні, відкривають двері до кар'єрних здобутків, нових знайомств і фінансового зростання. Водночас є й небезпечні періоди, що несуть втому й хаос. Тому, щоб здобути успіх у справах, варто скористатися місячним календарем.

Новини.LIVE розповідає, які дати принесуть успіх, а яких слід уникати, щоб вересень став максимально продуктивним і гармонійним.

Фази Місяця у вересні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 6 вересня;

— з 1 по 6 вересня; Повня у знаку Риби — 7 вересня о 21:08 за Києвом;

— 7 вересня о 21:08 за Києвом; Місяць, що спадає — з 8 по 20 вересня;

— з 8 по 20 вересня; Молодик у знаку Діви — 21 вересня 22:54 за Києвом;

— 21 вересня 22:54 за Києвом; Місяць, що зростає — з 22 по 30 вересня;

— з 22 по 30 вересня; Сонячне затемнення (часткове) — 21 вересня, пік припаде на 22:41 за Києвом;

— 21 вересня, пік припаде на 22:41 за Києвом; Повне місячне затемнення — в ніч з 7 на 8 вересня, початок о 18:28 (напівтіньова фаза), а завершення — 23:55 за Києвом.

Ці зміни напряму впливають на наш настрій, енергію та успіх у щоденних справах.

Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний календар на вересень 2025 — сприятливі дні

За астрологічним місячним календарем, найсприятливішими датами будуть: 3, 4, 5, 13, 14, 15 вересня.

Детальніше про кожен день:

3 вересня — один із найсильніших днів місяця. Підходить для інтелектуальної роботи, бізнесу, спорту й оздоровчих практик. Пасивність може знизити настрій. Місяць у Козорізі додає практичності та самодисципліни.

— один із найсильніших днів місяця. Підходить для інтелектуальної роботи, бізнесу, спорту й оздоровчих практик. Пасивність може знизити настрій. Місяць у Козорізі додає практичності та самодисципліни. 4 вересня — час кохання, інтуїції та духовних практик. Рекомендується медитація, легке харчування, відмова від перевантажень. Місяць у Козорізі сприяє відповідальним рішенням.

— час кохання, інтуїції та духовних практик. Рекомендується медитація, легке харчування, відмова від перевантажень. Місяць у Козорізі сприяє відповідальним рішенням. 5 вересня — ідеальний день для навчання, самопізнання й роботи з інформацією. Вдалий час для зміни іміджу. Місяць у Водолії надихає на свободу й експерименти.

— ідеальний день для навчання, самопізнання й роботи з інформацією. Вдалий час для зміни іміджу. Місяць у Водолії надихає на свободу й експерименти. 13 вересня — сильний день для активних дій, зміни роботи, колективних проєктів. Добре починати нове. Місяць у Тельці дарує стабільність і витримку.

— сильний день для активних дій, зміни роботи, колективних проєктів. Добре починати нове. Місяць у Тельці дарує стабільність і витримку. 14 вересня — день мудрості, самоосвіти та взаємодії з дітьми. Позитивний для роботи в команді. Місяць у Близнюках посилює спілкування та цікавість.

— день мудрості, самоосвіти та взаємодії з дітьми. Позитивний для роботи в команді. Місяць у Близнюках посилює спілкування та цікавість. 15 вересня — енергетично напружений, але корисний день. Добре підходить для завершення справ і очищення простору. Не варто починати нове. Місяць у Близнюках робить емоції гострішими.

Дівчина торкається Місяця. Фото: depositphotos.com

Несприятливі дні вересня 2025 року за місячним календарем

Уважними слід бути: 1, 10, 28, 29 і 30 вересня.

У ці дати небажано починати нові справи, ухвалювати ризиковані рішення чи перевантажуватися фізично. Краще присвятити час відпочинку, завершенню старих завдань та внутрішньому відновленню.

Дівчина із закритими очима. Фото: pexels.com

Місячний календар справ на вересень 2025 — які дні сприятливі за різними сферами

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 3, 6, 13, 21, 25 вересня.

Найкращі дати для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій, прибутку, бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи: 3, 5, 14, 18, 22, 25 вересня.

Сприятливі дні для поїздок та подорожей: 3, 5, 13, 14, 22 вересня.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 3, 5, 13, 14, 19, 24, 28 вересня.

Ідеальні дати для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні: 4, 5, 13, 14, 20, 22, 24 вересня.



Сприятливі дні для походу до лікаря, косметичних процедур: 3, 5, 10, 13, 14, 22, 24 вересня.

