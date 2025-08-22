Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Місячний календар на вересень 2025 — які дні подарують успіх

Місячний календар на вересень 2025 — які дні подарують успіх

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 08:02
Місячний календар справ на вересень 2025 — коли та що планувати, сприятливі дні
Дівчина тримає у руці Місяць. Фото: freepik.com

Вересень 2025 року обіцяє бути особливим. За словами астрологів, у перший місяць осені будуть дні, відкривають двері до кар'єрних здобутків, нових знайомств і фінансового зростання. Водночас є й небезпечні періоди, що несуть втому й хаос. Тому, щоб здобути успіх у справах, варто скористатися місячним календарем.

Новини.LIVE розповідає, які дати принесуть успіх, а яких слід уникати, щоб вересень став максимально продуктивним і гармонійним.

Реклама
Читайте також:

Фази Місяця у вересні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 6 вересня;
  • Повня у знаку Риби — 7 вересня о 21:08 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 8 по 20 вересня;
  • Молодик у знаку Діви —  21 вересня 22:54 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 22 по 30 вересня;
  • Сонячне затемнення (часткове) — 21 вересня, пік припаде на 22:41 за Києвом;
  • Повне місячне затемнення — в ніч з 7 на 8 вересня, початок о 18:28 (напівтіньова фаза), а завершення — 23:55 за Києвом.

Ці зміни напряму впливають на наш настрій, енергію та успіх у щоденних справах.

 

Фази Місяця у вересні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний календар на вересень 2025 — сприятливі дні

За астрологічним місячним календарем, найсприятливішими датами будуть: 3, 4, 5, 13, 14, 15 вересня.

Детальніше про кожен день:

  • 3 вересня — один із найсильніших днів місяця. Підходить для інтелектуальної роботи, бізнесу, спорту й оздоровчих практик. Пасивність може знизити настрій. Місяць у Козорізі додає практичності та самодисципліни.
  • 4 вересня — час кохання, інтуїції та духовних практик. Рекомендується медитація, легке харчування, відмова від перевантажень. Місяць у Козорізі сприяє відповідальним рішенням.
  • 5 вересня — ідеальний день для навчання, самопізнання й роботи з інформацією. Вдалий час для зміни іміджу. Місяць у Водолії надихає на свободу й експерименти.
  • 13 вересня — сильний день для активних дій, зміни роботи, колективних проєктів. Добре починати нове. Місяць у Тельці дарує стабільність і витримку.
  • 14 вересня — день мудрості, самоосвіти та взаємодії з дітьми. Позитивний для роботи в команді. Місяць у Близнюках посилює спілкування та цікавість.
  • 15 вересня — енергетично напружений, але корисний день. Добре підходить для завершення справ і очищення простору. Не варто починати нове. Місяць у Близнюках робить емоції гострішими.

 

Місячний календар на вересень 2025 — сприятливі дні
Дівчина торкається Місяця. Фото: depositphotos.com

Несприятливі дні вересня 2025 року за місячним календарем

Уважними слід бути: 1, 10, 28, 29 і 30 вересня.

У ці дати небажано починати нові справи, ухвалювати ризиковані рішення чи перевантажуватися фізично. Краще присвятити час відпочинку, завершенню старих завдань та внутрішньому відновленню.

 

Несприятливі дні вересня 2025 року за місячним календарем
Дівчина із закритими очима. Фото: pexels.com

Місячний календар справ на вересень 2025 — які дні сприятливі за різними сферами

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 3, 6, 13, 21, 25 вересня.

Найкращі дати для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій, прибутку, бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи: 3, 5, 14, 18, 22, 25 вересня. 

Сприятливі дні для поїздок та подорожей: 3, 5, 13, 14, 22 вересня. 

Сприятливі дні для творчості та спорту: 3, 5, 13, 14, 19, 24, 28 вересня. 

Ідеальні дати для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні: 4, 5, 13, 14, 20, 22, 24 вересня. 

Сприятливі дні для походу до лікаря, косметичних процедур: 3, 5, 10, 13, 14, 22, 24 вересня.

Також вам буде цікаво дізнатися: 

вересень прогнози Астрологія поради місячний календар
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації