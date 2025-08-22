Видео
Лунный календарь на сентябрь 2025 — какие дни подарят успех

Дата публикации 22 августа 2025 08:02
Лунный календарь дел на сентябрь 2025 — когда и что планировать, благоприятные дни
Девушка держит в руке Луну. Фото: freepik.com

Сентябрь 2025 года обещает быть особенным. По словам астрологов, в первый месяц осени будут дни, открывающие двери к карьерным достижениям, новым знакомствам и финансовому росту. В то же время есть и опасные периоды, несущие усталость и хаос. Поэтому, чтобы добиться успеха в делах, стоит воспользоваться лунным календарем.

Новини.LIVE рассказывает, какие даты принесут успех, а каких следует избегать, чтобы сентябрь стал максимально продуктивным и гармоничным.

Фазы Луны в сентябре 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 6 сентября;
  • Полнолуние в знаке Рыбы — 7 сентября в 21:08 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 8 по 20 сентября;
  • Новолуние в знаке Девы — 21 сентября 22:54 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 22 по 30 сентября;
  • Солнечное затмение (частичное) — 21 сентября, пик придется на 22:41 по Киеву;
  • Полное лунное затмение — в ночь с 7 на 8 сентября, начало в 18:28 (полутеневая фаза), а завершение — 23:55 по Киеву.

Эти изменения напрямую влияют на наше настроение, энергию и успех в ежедневных делах.

 

Фазы Луны в сентябре 2025 года
Разные фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь на сентябрь 2025 — благоприятные дни

По астрологическому лунному календарю, самыми благоприятными датами будут: 3, 4, 5, 13, 14, 15 сентября.

Подробнее о каждом дне:

  • 3 сентября — один из самых сильных дней месяца. Подходит для интеллектуальной работы, бизнеса, спорта и оздоровительных практик. Пассивность может снизить настроение. Луна в Козероге добавляет практичности и самодисциплины.
  • 4 сентября — время любви, интуиции и духовных практик. Рекомендуется медитация, легкое питание, отказ от перегрузок. Луна в Козероге способствует ответственным решениям.
  • 5 сентября — идеальный день для обучения, самопознания и работы с информацией. Удачное время для смены имиджа. Луна в Водолее вдохновляет на свободу и эксперименты.
  • 13 сентября — сильный день для активных действий, смены работы, коллективных проектов. Хорошо начинать новое. Луна в Тельце дарит стабильность и выдержку.
  • 14 сентября — день мудрости, самообразования и взаимодействия с детьми. Положительный для работы в команде. Луна в Близнецах усиливает общение и любопытство.
  • 15 сентября — энергетически напряженный, но полезный день. Хорошо подходит для завершения дел и очищения пространства. Не стоит начинать новое. Луна в Близнецах делает эмоции более острыми.

 

Лунный календарь на сентябрь 2025 — благоприятные дни
Девушка касается Луны. Фото: depositphotos.com

Неблагоприятные дни сентября 2025 года по лунному календарю

Внимательными следует быть: 1, 10, 28, 29 и 30 сентября.

В эти даты нежелательно начинать новые дела, принимать рискованные решения или перегружаться физически. Лучше посвятить время отдыху, завершению старых задач и внутреннему восстановлению.

 

Неблагоприятные дни сентября 2025 года по лунному календарю
Девушка с закрытыми глазами. Фото: pexels.com

Лунный календарь дел на сентябрь 2025 — какие дни благоприятны по разным сферам

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 3, 6, 13, 21, 25 сентября.

Лучшие даты для планирования бюджета, покупок, вложений, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 3, 5, 14, 18, 22, 25 сентября.

Благоприятные дни для поездок и путешествий: 3, 5, 13, 14, 22 сентября.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 3, 5, 13, 14, 19, 24, 28 сентября.

Идеальные даты для свиданий, романтических встреч и признаний в любви: 4, 5, 13, 14, 20, 22, 24 сентября.

Благоприятные дни для похода к врачу, косметических процедур: 3, 5, 10, 13, 14, 22, 24 сентября.

сентябрь прогнозы Астрология советы лунный календарь
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
