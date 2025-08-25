Відео
Місячний календар стрижок на вересень 2025 — дати краси і успіху

Місячний календар стрижок на вересень 2025 — дати краси і успіху

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 09:02
Місячний календар стрижок на вересень 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски
Дівчина розчісує красиве волосся. Фото: depositphotos.com

Вересень — це час оновлення, активного ритму життя та бажання виглядати бездоганно. Багато хто саме на початку осені вирішує освіжити образ, зробити нову стрижку. Але щоб результат був не лише красивим, а й енергетично сприятливим, астрологи радять враховувати вплив Місяця. Адже його фази впливають на швидкість росту волосся, їхню силу та навіть на настрій і самопочуття. Правильний вибір дати допоможе не лише зміцнити волосся, а й додати у ваше життя більше впевненості, гармонії та привабливості.

Новини.LIVE підготували для вас місячний календар стрижок на вересень 2025 року, який допоможе вашому волоссю залишатися блискучим та здоровим, а вам — впевненими у власних силах та успіху.

Читайте також:

Фази Місяця у вересні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 6 вересня;
  • Повня у знаку Риби — 7 вересня о 21:08 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 8 по 20 вересня;
  • Молодик у знаку Діви —  21 вересня 22:54 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 22 по 30 вересня;
  • Сонячне затемнення (часткове) — 21 вересня, пік припаде на 22:41 за Києвом;
  • Повне місячне затемнення — в ніч з 7 на 8 вересня, початок о 18:28 (напівтіньова фаза), а завершення — 23:55 за Києвом.

 

Фази Місяця у вересні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар стрижок на вересень 2025 — які дні найсприятливіші 

Найсприятливішими датами для стрижки стануть такі: 2, 3, 11, 12, 18, 26, 29, 30 вересня.

Стрижка у ці дні обіцяє не лише гарний вигляд, а й приплив нових сил та впевненості у власній привабливості. Також максимально вдалими у цей період будуть косметичні процедури: фарбування, ламінування, завивка. 

Зміна зачіски у період зростаючого Місяця допоможе волоссю швидше відновлюватися, стати густішим і здоровішим.

За словами астрологів, особливо вдалі дати наприкінці місяця (26, 29, 30 вересня), коли енергія Місяця підтримує будь-які оновлення та дарує відчуття внутрішньої гармонії.

 

Місячний календар стрижок на вересень 2025 — які дні найсприятливіші
Стрижка волосся у перукарні. Фото: pexels.com

Які дати несприятливі для стрижки у вересні 2025 року 

Найгірші дні для стрижки: 6, 7, 15, 21 вересня.

У ці дні не варто експериментувати із зачіскою, адже волосся може стати ламким, сухим або повільніше відновлюватися після стрижки. Навіть підрівнювання кінчиків може стати фатальним.

Особливо важливо уникати змін у дні затемнень (7 та 21 вересня), коли енергія Місяця нестабільна. Вплив цих днів може призвести до роздратованості та втрати сил. Стрижка у такі дні забирає енергію, тому краще відкласти зміни на більш гармонійний період.

Також ми ділилися з вами місячним календарем справ на вересень, який допоможе обрати найуспішніші дати для нових починань, фінансових операцій, поїздок та побачень.

вересень стрижки Астрологія поради волосся місячний календар
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
