Яркий осенний маникюр — удивите всех оригинальностью

Яркий осенний маникюр — удивите всех оригинальностью

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 13:06
Оригинальный маникюр на осень — лучшие идеи, которые легко повторить
Зеленый матовый маникюр с поталью. Фото: Instagram

Осенью в маникюре преобладают глубокие и приглушенные оттенки, хорошо передающие характер этого времени года. Однако, если вы хотите сделать что-то оригинальное, обратите внимание на один дизайн, который будет выделяться среди других.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какой интересный маникюр сделать осенью

Наиболее оригинальным осенью будет маникюр с поталью. Блеск золота сделает его дорогим, элегантным и необычным. Казалось, что фольга уже давно вышла из моды, но на самом деле все зависит от конкретного дизайна. Если подобрать цвета и текстуры удачно, то такой маникюр станет украшением вашего образа.

Найоригінальніший манікюр осені 2025
Интересная идея маникюра с поталью. Фото: Instagram

Невероятное сочетание — черный и золотая поталь. Он создает эффект ненавязчивой роскоши. Кроме того, блеск фольги идеально будет сочетаться с нюдовыми оттенками: нежно-розовым, персиковым или телесным. Роскошный нежный тандем, который никогда не потеряет актуальность.

Найоригінальніший манікюр осені 2025
Нежный маникюр с поталью. Фото: Instagram

Непревзойденно поталь впишется в любой дизайн — от яркого френча до паутинки на ногтях. Это универсальный декор, который не выглядит навязчиво, а лишь удачно дополняет идею.

Осенью золотую поталь можно помимо базовых оттенков сочетать с более яркими цветами: бордо, глубоким голубым, красным, черным, зеленым. Такие тандемы будут просто непревзойденными. Вот еще несколько идей маникюра с поталью, которые будут актуальными этой осенью:

Найоригінальніший манікюр осені 2025
Маникюр с поталью и черной паутинкой. Фото: Instagram
Найоригінальніший манікюр осені 2025
Зеленый маникюр с поталью. Фото: Instagram
Найоригінальніший манікюр осені 2025
Красивый маникюр с поталью. Фото: Instagram
Найоригінальніший манікюр осені 2025
Голубой маникюр с поталью. Фото: Instagram
Найоригінальніший манікюр осені 2025
Молочный маникюр с поталью. Фото: Instagram

Ногти с поталью — это образец элегантной нежности. Интерпретировать ее на ногтях можно по-разному, так что это изысканный вариант для тех, кто ищет не только красивый, но и интересный дизайн.

Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
