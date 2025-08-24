Оригинальный маникюр на осень — лучшие идеи, которые легко повторить

Яркий осенний маникюр — удивите всех оригинальностью
Осенью в маникюре преобладают глубокие и приглушенные оттенки, хорошо передающие характер этого времени года. Однако, если вы хотите сделать что-то оригинальное, обратите внимание на один дизайн, который будет выделяться среди других.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какой интересный маникюр сделать осенью
Наиболее оригинальным осенью будет маникюр с поталью. Блеск золота сделает его дорогим, элегантным и необычным. Казалось, что фольга уже давно вышла из моды, но на самом деле все зависит от конкретного дизайна. Если подобрать цвета и текстуры удачно, то такой маникюр станет украшением вашего образа.
Невероятное сочетание — черный и золотая поталь. Он создает эффект ненавязчивой роскоши. Кроме того, блеск фольги идеально будет сочетаться с нюдовыми оттенками: нежно-розовым, персиковым или телесным. Роскошный нежный тандем, который никогда не потеряет актуальность.
Непревзойденно поталь впишется в любой дизайн — от яркого френча до паутинки на ногтях. Это универсальный декор, который не выглядит навязчиво, а лишь удачно дополняет идею.
Осенью золотую поталь можно помимо базовых оттенков сочетать с более яркими цветами: бордо, глубоким голубым, красным, черным, зеленым. Такие тандемы будут просто непревзойденными. Вот еще несколько идей маникюра с поталью, которые будут актуальными этой осенью:
Ногти с поталью — это образец элегантной нежности. Интерпретировать ее на ногтях можно по-разному, так что это изысканный вариант для тех, кто ищет не только красивый, но и интересный дизайн.
Напомним, ранее мы писали о том, какие оттенки лака будут осенью 2025 года в моде.
Также мы рассказывали о том, какой маникюр стоит сделать этой осенью, чтобы быть в тренде.
Читайте Новини.LIVE!