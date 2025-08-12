Модний манікюр 2025 року — кольори, що будуть хітом восени

Стильний манікюр. Фото: Freepik

Осінь зовсім поруч, а це значить, що саме час оновити палітру улюблених відтінків і знайти нові ідеї для манікюру. Цього року майстри нігтьової індустрії пропонують поєднувати затишні кольори з ефектними деталями, щоб нігті стали справжнім аксесуаром образу.

Відтінки манікюру на осінь-2025, які вже в тренді

М’яка шавлія

Ніжний відтінок пастельного оливкового з легким землистим підтоном буде мати особливо гармонійний вигляд восени. Акуратний рослинний візерунок чи ледь помітний акцент трав’яного кольору додадуть дизайну природної вишуканості.

Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Ожиновий настрій

Глибокі відтінки стиглих ягід — від червонувато-фіолетового до насичено-пурпурового — знову в топі. Вони створюють ефектний і загадковий манікюр, який чудово пасує до вечірніх виходів та осінніх прогулянок у пальто.

Розкішний манікюр. Фото з Instagram

Металевий блиск

Золотий, срібний, мідний або рожевий металік — ідеальний варіант для тих, хто любить, щоб манікюр був у центрі уваги. Світло, що грає на нігтях, робить образ святковим навіть у будні.

Манікюр з металевим блиском. Фото з Instagram

Відтінок "мартіні"

Неочікуваний фаворит сезону — трав’янисто-оливковий колір, названий на честь коктейлю. Він має стильний й водночас стриманий вигляд, легко поєднуючись з теплими осінніми речами.

Особливий відтінок манікюру. Фото з Instagram

Ніжний рожевий

Тим, хто не уявляє себе без рожевих нігтів, восени пропонують більш спокійні тони — від пудрового до світло-бежевого. У кілька шарів цей відтінок стає теплішим і глибшим, додаючи образу ніжності.

Легкий відтінок рожевого. Фото з Instagram

Осінній манікюр-2025 — це мікс затишку й виразності. Обирайте те, що відгукується саме вам: ніжні пастелі, глибокі ягідні тони чи сяйво металіку і нехай нігті стануть вашим маленьким настроєм на кожен день.

