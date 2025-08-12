Відео
Головна Fashion Наймодніші відтінки манікюру осені-2025 — поради експертів

Наймодніші відтінки манікюру осені-2025 — поради експертів

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 19:47
Модний манікюр 2025 року — кольори, що будуть хітом восени
Стильний манікюр. Фото: Freepik

Осінь зовсім поруч, а це значить, що саме час оновити палітру улюблених відтінків і знайти нові ідеї для манікюру. Цього року майстри нігтьової індустрії пропонують поєднувати затишні кольори з ефектними деталями, щоб нігті стали справжнім аксесуаром образу.

Про це пише Cosmopolitan.

Читайте також:

Відтінки манікюру на осінь-2025, які вже в тренді

М’яка шавлія

Ніжний відтінок пастельного оливкового з легким землистим підтоном буде мати особливо гармонійний вигляд восени. Акуратний рослинний візерунок чи ледь помітний акцент трав’яного кольору додадуть дизайну природної вишуканості.

Цей колір манікюру буде мати вишуканий вигляд
Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Ожиновий настрій

Глибокі відтінки стиглих ягід — від червонувато-фіолетового до насичено-пурпурового — знову в топі. Вони створюють ефектний і загадковий манікюр, який чудово пасує до вечірніх виходів та осінніх прогулянок у пальто.

Колір манікюру, що ідеальний для осінніх вечорів
Розкішний манікюр. Фото з Instagram

Металевий блиск

Золотий, срібний, мідний або рожевий металік — ідеальний варіант для тих, хто любить, щоб манікюр був у центрі уваги. Світло, що грає на нігтях, робить образ святковим навіть у будні.

Манікюр для тих, хто любить бути в центрі уваги
Манікюр з металевим блиском. Фото з Instagram

Відтінок "мартіні"

Неочікуваний фаворит сезону — трав’янисто-оливковий колір, названий на честь коктейлю. Він має стильний й водночас стриманий вигляд, легко поєднуючись з теплими осінніми речами.

Колір манікюру, що неочікувано став хітом сезону
Особливий відтінок манікюру. Фото з Instagram

Ніжний рожевий

Тим, хто не уявляє себе без рожевих нігтів, восени пропонують більш спокійні тони — від пудрового до світло-бежевого. У кілька шарів цей відтінок стає теплішим і глибшим, додаючи образу ніжності.

Той самий манікюр, що буде доречним завжди
Легкий відтінок рожевого. Фото з Instagram

Осінній манікюр-2025 — це мікс затишку й виразності. Обирайте те, що відгукується саме вам: ніжні пастелі, глибокі ягідні тони чи сяйво металіку і нехай нігті стануть вашим маленьким настроєм на кожен день.

Раніше ми писали про те, який колір манікюру принесе удачу власниці у вересні.

Також ми повідомляли, який цікавий манікюр приголомшить не лише дизайном, але і вартістю.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
