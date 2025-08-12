Модный маникюр 2025 года — цвета, которые будут хитом осенью

Видео
Самые модные оттенки маникюра осени-2025 — советы экспертов

Дата публикации 12 августа 2025 19:47
Стильный маникюр. Фото: Freepik

Осень совсем рядом, а это значит, что самое время обновить палитру любимых оттенков и найти новые идеи для маникюра. В этом году мастера ногтевой индустрии предлагают сочетать уютные цвета с эффектными деталями, чтобы ногти стали настоящим аксессуаром образа.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Читайте также:

Оттенки маникюра на осень-2025, которые уже в тренде

Мягкий шалфей

Нежный оттенок пастельного оливкового с легким землистым подтоном будет смотреться особенно гармонично осенью. Аккуратный растительный узор или едва заметный акцент травяного цвета придадут дизайну естественной изысканности.

Цей колір манікюру буде мати вишуканий вигляд
Нежный маникюр. Фото из Instagram

Ежевичное настроение

Глубокие оттенки спелых ягод — от красновато-фиолетового до насыщенно-пурпурного — снова в топе. Они создают эффектный и загадочный маникюр, который отлично подходит к вечерним выходам и осенним прогулкам в пальто.

Колір манікюру, що ідеальний для осінніх вечорів
Роскошный маникюр. Фото из Instagram

Металлический блеск

Золотой, серебряный, медный или розовый металлик — идеальный вариант для тех, кто любит, чтобы маникюр был в центре внимания. Свет, играющий на ногтях, делает образ праздничным даже в будни.

Манікюр для тих, хто любить бути в центрі уваги
Маникюр с металлическим блеском. Фото из Instagram

Оттенок "мартини"

Неожиданный фаворит сезона — травянисто-оливковый цвет, названный в честь коктейля. Он выглядит стильно и в то же время сдержанно, легко сочетаясь с теплыми осенними вещами.

Колір манікюру, що неочікувано став хітом сезону
Особый оттенок маникюра. Фото из Instagram

Нежный розовый цвет

Тем, кто не представляет себя без розовых ногтей, осенью предлагают более спокойные тона — от пудрового до светло-бежевого. В несколько слоев этот оттенок становится теплее и глубже, добавляя образу нежности.

Той самий манікюр, що буде доречним завжди
Легкий оттенок розового. Фото из Instagram

Осенний маникюр-2025 — это микс уюта и выразительности. Выбирайте то, что отзывается именно вам: нежные пастели, глубокие ягодные тона или сияние металлика и пусть ногти станут вашим маленьким настроением на каждый день.

Ранее мы писали о том, какой цвет маникюра принесет удачу обладательнице в сентябре.

Также мы сообщали, какой интересный маникюр ошеломит не только дизайном, но и стоимостью.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
