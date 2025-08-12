Модный маникюр 2025 года — цвета, которые будут хитом осенью

Самые модные оттенки маникюра осени-2025 — советы экспертов
Осень совсем рядом, а это значит, что самое время обновить палитру любимых оттенков и найти новые идеи для маникюра. В этом году мастера ногтевой индустрии предлагают сочетать уютные цвета с эффектными деталями, чтобы ногти стали настоящим аксессуаром образа.
Об этом пишет Cosmopolitan.
Оттенки маникюра на осень-2025, которые уже в тренде
Мягкий шалфей
Нежный оттенок пастельного оливкового с легким землистым подтоном будет смотреться особенно гармонично осенью. Аккуратный растительный узор или едва заметный акцент травяного цвета придадут дизайну естественной изысканности.
Ежевичное настроение
Глубокие оттенки спелых ягод — от красновато-фиолетового до насыщенно-пурпурного — снова в топе. Они создают эффектный и загадочный маникюр, который отлично подходит к вечерним выходам и осенним прогулкам в пальто.
Металлический блеск
Золотой, серебряный, медный или розовый металлик — идеальный вариант для тех, кто любит, чтобы маникюр был в центре внимания. Свет, играющий на ногтях, делает образ праздничным даже в будни.
Оттенок "мартини"
Неожиданный фаворит сезона — травянисто-оливковый цвет, названный в честь коктейля. Он выглядит стильно и в то же время сдержанно, легко сочетаясь с теплыми осенними вещами.
Нежный розовый цвет
Тем, кто не представляет себя без розовых ногтей, осенью предлагают более спокойные тона — от пудрового до светло-бежевого. В несколько слоев этот оттенок становится теплее и глубже, добавляя образу нежности.
Осенний маникюр-2025 — это микс уюта и выразительности. Выбирайте то, что отзывается именно вам: нежные пастели, глубокие ягодные тона или сияние металлика и пусть ногти станут вашим маленьким настроением на каждый день.
Ранее мы писали о том, какой цвет маникюра принесет удачу обладательнице в сентябре.
Также мы сообщали, какой интересный маникюр ошеломит не только дизайном, но и стоимостью.
Читайте Новини.LIVE!