Найдорожчий манікюр у світі — ціна і який він має вигляд

Розкішний манікюр. Фото: Freepik

У світі, де мода й розкіш йдуть рука об руку, вже важко здивувати когось блискітками чи неочікуваним дизайном манікюру. Але у 2012 році бренд Azature, відомий як "король чорних діамантів", зробив те, що тоді здавалося нереальним — створив лак для нігтів, у якому були справжні алмази. І не просто алмази, а рідкісні чорні.

Про це пише The Page.

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На церемонії Emmy Awards того року Келлі Осборн зʼявилася на червоній доріжці з манікюром, який одразу став головною темою вечора. Ніяких вензелів, стразів чи малюнків — лише глибокий чорний блиск на нігтях. Але під світлом камер він виблискував, немов коштовності у вітрині. І недаремно, адже вартість цього покриття оцінили в чверть мільйона доларів.

Нігті Келлі Осборн. Фото: кадр з відео

Цей лак творіння ювелірного дизайнера Азатура Погосяна, засновника бренду Azature з Лос-Анджелеса. Він створив лімітований засіб, до складу якого входили 267 каратів натуральних чорних діамантів, розтертих у дрібну пудру. Річ в тім, що у кожній краплі цього лаку — справжній дорогоцінний камінь. Не фольга, не імітація, а алмазна крихта.

Стильний манікюр. Фото: кадр з відео

Для презентації такого шедевра вибрали не просто випадкову подію. Келлі Осборн — яскрава, епатажна, зіркова — стала обличчям цієї премʼєри. І це спрацювало: її фото розлетілися мережею, а лак став справжньою сенсацією. Звісно, 250 тисяч доларів за манікюр — це не для звичайних покупців. Але бренд Azature передбачив це й випустив доступну версію лаку з крихітною домішкою алмазного пилу за 25 доларів.

Цей варіант зʼявився у звичайних магазинах у США, а частину прибутку, за чутками, передали на благодійність. Наразі бренд отримав шалений розголос, а манікюр із чорними діамантами став легендою бʼюті-індустрії.

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