Самый дорогой маникюр в мире — цена и как он выглядит

Роскошный маникюр. Фото: Freepik

В мире, где мода и роскошь идут рука об руку, уже трудно удивить кого-то блестками или неожиданным дизайном маникюра. Но в 2012 году бренд Azature, известный как "король черных бриллиантов", сделал то, что тогда казалось нереальным — создал лак для ногтей, в котором были настоящие алмазы. И не просто алмазы, а редкие черные.

Об этом пишет The Page.

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На церемонии Emmy Awards в том году Келли Осборн появилась на красной дорожке с маникюром, который сразу стал главной темой вечера. Никаких вензелей, стразов или рисунков — только глубокий черный блеск на ногтях. Но под светом камер он сверкал, словно драгоценности в витрине. И не зря, ведь стоимость этого покрытия оценили в четверть миллиона долларов.

Ногти Келли Осборн. Фото: кадр из видео

Этот лак творение ювелирного дизайнера Азатура Погосяна, основателя бренда Azature из Лос-Анджелеса. Он создал лимитированное средство, в состав которого входили 267 каратов натуральных черных бриллиантов, растертых в мелкую пудру. Дело в том, что в каждой капле этого лака — настоящий драгоценный камень. Не фольга, не имитация, а алмазная крошка.

Стильный маникюр. Фото: кадр из видео

Для презентации такого шедевра выбрали не просто случайное событие. Келли Осборн — яркая, эпатажная, звездная — стала лицом этой премьеры. И это сработало: ее фото разлетелись по сети, а лак стал настоящей сенсацией. Конечно, 250 тысяч долларов за маникюр — это не для обычных покупателей. Но бренд Azature предусмотрел это и выпустил доступную версию лака с крошечной примесью алмазной пыли за 25 долларов.

Этот вариант появился в обычных магазинах в США, а часть прибыли, по слухам, передали на благотворительность. Сейчас бренд получил бешеную огласку, а маникюр с черными бриллиантами стал легендой бьюти-индустрии.

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