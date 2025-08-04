Розкішний манікюр, який у тренді цього сезону

Гарний манікюр. Фото: Freepik

Видно, ми знайшли манікюр, який залишиться з нами до кінця року. Легкий, акуратний, без зайвої метушні та під будь-який образ. Його називають Soap Nails і, чесно кажучи, з ним ваші нігті будуть мати розкішний вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що за новий трендовий манікюр

У TikTok хештег #soapnails вже став маленькою сенсацією — сотні відео з варіаціями цього дизайну. Секрет у тому, що він максимально простий: напівпрозорий нюд, молочний або персиковий відтінок, жодних візерунків чи стразів. Форму для нього краще обрати природню, без "гострих" експериментів. Тоді такий манікюр буде мати чистий, ніжний й дуже доглянутий вигляд.

Трендовий манікюр. Фото з Instagram

Цей манікюр вже з’явився й на червоних доріжках: Зендая, Кейт Бланшетт, Анджеліна Джолі та Майкі Медісон засвітили Soap Nails на "Золотому глобусі 2025". І кожна довела, що він пасує всім.

Soap Nails. Фото: кадр з відео

Як зробити трендовий манікюр вдома

Насправді все просто, навіть без майстра.

Підготуйте нігті



Замочіть руки у теплій мильній воді, щоб розм’якшити кутикулу. Добре витріть рушником.

Попіклуйтеся про форму



Відсуньте кутикулу апельсиновою паличкою або акуратно зріжте щипцями. Підпиляйте нігті за їх природною формою.

Нанесіть покриття



Оберіть глянцевий лак у молочному, персиковому чи блідо-рожевому кольорі. Один-два шари і готово. А якщо хочеться додати блиску, то для цього ідеально підійде трохи перламутру або дрібних блискіток. Закріпіть потім це все топом.

Фінальний штрих



Нанесіть крем або олію для рук, зробіть короткий масаж. Для зволоження кутикули використайте кілька крапель олії чи воску.

Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Одним словом, Soap Nails — це про чистоту, ніжність і той випадок, коли менше означає краще. А ще він завжди доречний і з ним легко можна йти хоч на роботу, хоч на вечірку.

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