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Головна Мода Манікюр, як у Белли Хадід — головна nail-ідея сезону

Манікюр, як у Белли Хадід — головна nail-ідея сезону

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 19:29
Модель Белла Хадід задала новий nail-тренд — дорогий нюд
Доглянутий манікюр. Фото: Freepik

Бездоганно гладкі нігті, ніжний нюдовий відтінок і природний блиск — саме такий манікюр зараз знову у тренді. Його вже охрестили "rich girl nails", а Белла Хадід стала головною натхненницею цього стилю. Її образ із таким манікюром буквально підірвав соцмережі — стриманий, лаконічний, але дуже стильний.

Новини.LIVE розповість про цей трендовий манікюр детальніше.

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Що таке манікюр "багатої дівчини"

Це сучасна класика: нігті середньої довжини з м’якою квадратною формою, покриті молочним або бежево-рожевим лаком. Ніяких візерунків, камінців чи складних елементів — лише ідеально підібраний відтінок, який гармоніює з тоном шкіри. Такий манікюр має природний, охайний і дуже дорогий вигляд.

Чому цей тренд знову актуальний

Сьогодні у моді спокій, простота і доглянутість. Після хвилі яскравих дизайнів із градієнтами, блискітками та стразами багато хто втомився від перевантажених образів. Тому манікюр "багатої дівчини" став чудовою відповіддю — він підкреслює смак, а не кидається в очі. Крім того, він універсальний, адже пасує до будь-якого стилю — від офіційного до повсякденного, легко оновлюється і довго зберігає охайний вигляд.

Нюдовий манікюр набирає все більшої популярності
Нюдовий манікюр. Фото: Freepik

Кому пасує цей манікюр

Такий манікюр підійде практично кожній жінці. Він личить як коротким, так і середнім нігтям, не потребує особливої форми чи складного догляду. Якщо ви цінуєте витонченість, простоту і лаконічність, то цей стиль стане ідеальним доповненням до вашого образу. Він ідеально підійде до базового гардероба, шовкових сорочок, кашемірових светрів, лаконічних аксесуарів. Але навіть у поєднанні з джинсами та футболкою манікюр матиме актуальний і стильний вигляд. Акцент саме на цьому зробила Белла Хадід.

Манікюр, що підійде практично усім жінкам
Манікюр Белли Хадід. Фото з Instagram

Як повторити образ Белли Хадід

Щоб досягти схожого ефекту, зверніть увагу на такі деталі:

  • форма нігтів — м’який квадрат, довжина — не більше ніж на 2–3 мм за подушечку пальця;
  • відтінок — молочний, світло-бежевий або рожевий із холодним або нейтральним підтоном;
  • покриття обов’язково глянцеве, без блискіток і перламутру.

Майстри радять обирати лак на тон світліший або темніший за колір шкіри — це дозволяє створити ефект натуральності, але водночас підкреслити нігті. На світлій шкірі вдалий вигляд мають холодні рожеві або бежеві відтінки, а на смаглявій теплі нюди з кавовим або карамельним підтоном.

Раніше ми писали про те, який дизайн манікюру носять більшість у Європі.

Також ми повідомляли, який манікюр найпрактичніший і носиться найкраще.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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