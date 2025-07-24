Довговічний, а тому вигідний манікюр — як правильно вибрати форму і колір

Доглянуті нігті. Фото: Freepik

Не секрет, що носити гель-лак довше трьох тижнів — погана ідея. Нігті просто не витримують такого навантаження: шар починає тріскатися, кути ламаються, а манікюр втрачає естетичний вигляд. Але ми дізнались дещо цікавіше: які форми, кольори та покриття допоможуть зберегти нігті в охайному вигляді якнайдовше. І це не просто модні поради, а справжня економія часу й грошей.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Форма манікюру, яка тримається краще за інші

Попри те, що квадратна форма досі популярна, її практичність викликає сумніви. Кути найчастіше ламаються або сколюється гель — особливо на вказівних пальцях. А ось овальні чи мигдалеподібні форми вважаються найпрактичнішими: менше зачіпаються, мають ніжніший вигляд і рідше вимагають екстреного ремонту. Навіть якщо щось піде не так, з овальної форми легше зробити рестайлінг, не знімаючи весь матеріал.

Мигдалеподібна форма. Фото з Instagram

Покриття нігтів, яке носиться найкраще

Глянцеве покриття — це must-have для тих, хто хоче, щоб манікюр залишався як новий якнайдовше. На відміну від матового, який втрачає свій ефект уже через тиждень, блиск має охайний вигляд навіть на третій. І хоча технічно жодне покриття не впливає на швидкість росту нігтя, все ж гель-лак, нанесений під саму кутикулу, візуально відтягує момент, коли захочеться "переробити все".

Нюдові або світлі відтінки — справжні чемпіони в категорії "практичність". Вони не акцентують увагу на відростанні, тож навіть на четвертому тижні манікюр буде мати класний вигляд. Ще один варіант — навпаки, зробити ставку на яскравий колір. Він перетягує увагу на себе, й межа біля кутикули вже не так кидається в очі.

Нюдові нігті. Фото з Instagram

Щоб манікюр довше мав свіжий вигляд, краще уникати декору біля кутикули. Усі ці стрази, блискітки й вензелі швидко "виїжджають" разом із ростом нігтя і псують картинку. А от якщо прикраси розміщені ближче до краю нігтя, то манікюр протримається довше.

Оригінальний дизайн манікюру. Фото з Instagram

Отже, якщо хочете заощадити і не так часто ходити до майстра по манікюру, то обирайте:

форму мигдаль або овал;

глянцеве покриття;

нюдові або яскраві кольори;

мінімальний декор подалі від кутикули.

Такий підхід не тільки естетичний, а ще й справді вигідний.

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