Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Ультрамодний манікюр Кароль — головний nail-тренд літа

Ультрамодний манікюр Кароль — головний nail-тренд літа

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 21:06
Стильний манікюр Тіни Кароль — захочеться повторити усім у 2025 році
Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Такої колаборації ще не було: співачка Тіна Кароль представила свою першу beauty-лінійку гель-лаків з ефектом Cat Eye разом із брендом професійної nail-косметики LUNAmoon. Колекція отримала назву "MUR MUR" — ніби лагідне муркотіння, яке приховує силу, настрій і внутрішню магію сучасної жінки. 

Новини.LIVE розповість про неї більш детально.

Реклама
Читайте також:

Трендовий манікюр від Тіни Кароль

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

У лінійці шість магнітних відтінків, кожен з яких влучно передає настрій, який ми іноді не можемо висловити словами. Серед представлених кольорів:

  • queen — для моментів, коли ви відчуваєте себе на вершині світу;
  • sexy — коли хочеться грайливого настрою;
  • cute — для ніжних, легких днів;
  • mystic — якщо сьогодні ви — загадка;
  • drama — ідеальний варіант, коли на душі шторм;
  • toxic — трохи бунту ще нікому не завадило.

Візуальним символом колекції стала біла киця — чиста, але з хижим блиском у погляді. Саме вона уособлює ідею цієї колекції: ніжність, що поєднується з характером.

На фото з промо Тіна позує з котом і демонструє один із найяскравіших відтінків — toxic. Колір дійсно має щось гіпнотичне, як і сама співачка. Магнітний перелив лаку створює враження, що нігті оживають і грають світлом під різним кутом.

Тіна Кароль показала стильний манікюр
Новинка від Тіни Кароль. Фото: Instagram/UNAmoon.Official page

"MUR MUR" з’явиться у продажу вже сьогодні, 17 липня — на сайті LUNAmoon та в офіційних точках продажу по всій Україні.

Ідея колекції проста, але влучна: лак можна вибирати під настрій. Бо ж як ми себе почуваємо, такий і хочемо мати вигляд. Іноді ми — "cute", а іноді — "toxic", і в цьому вся магія.

Раніше ми писали про те, який манікюр став найбільш популярним цього липня.

Також ми повідомляли про стильний дизайн нігтів, який може стати вашим талісманом.

мода знаменитості тренди манікюр стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації