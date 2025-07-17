Стильний манікюр Тіни Кароль — захочеться повторити усім у 2025 році

Ультрамодний манікюр Кароль — головний nail-тренд літа
Такої колаборації ще не було: співачка Тіна Кароль представила свою першу beauty-лінійку гель-лаків з ефектом Cat Eye разом із брендом професійної nail-косметики LUNAmoon. Колекція отримала назву "MUR MUR" — ніби лагідне муркотіння, яке приховує силу, настрій і внутрішню магію сучасної жінки.
Новини.LIVE розповість про неї більш детально.
Трендовий манікюр від Тіни Кароль
У лінійці шість магнітних відтінків, кожен з яких влучно передає настрій, який ми іноді не можемо висловити словами. Серед представлених кольорів:
- queen — для моментів, коли ви відчуваєте себе на вершині світу;
- sexy — коли хочеться грайливого настрою;
- cute — для ніжних, легких днів;
- mystic — якщо сьогодні ви — загадка;
- drama — ідеальний варіант, коли на душі шторм;
- toxic — трохи бунту ще нікому не завадило.
Візуальним символом колекції стала біла киця — чиста, але з хижим блиском у погляді. Саме вона уособлює ідею цієї колекції: ніжність, що поєднується з характером.
На фото з промо Тіна позує з котом і демонструє один із найяскравіших відтінків — toxic. Колір дійсно має щось гіпнотичне, як і сама співачка. Магнітний перелив лаку створює враження, що нігті оживають і грають світлом під різним кутом.
"MUR MUR" з’явиться у продажу вже сьогодні, 17 липня — на сайті LUNAmoon та в офіційних точках продажу по всій Україні.
Ідея колекції проста, але влучна: лак можна вибирати під настрій. Бо ж як ми себе почуваємо, такий і хочемо мати вигляд. Іноді ми — "cute", а іноді — "toxic", і в цьому вся магія.
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