Стильний манікюр Тіни Кароль — захочеться повторити усім у 2025 році

Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Такої колаборації ще не було: співачка Тіна Кароль представила свою першу beauty-лінійку гель-лаків з ефектом Cat Eye разом із брендом професійної nail-косметики LUNAmoon. Колекція отримала назву "MUR MUR" — ніби лагідне муркотіння, яке приховує силу, настрій і внутрішню магію сучасної жінки.

Новини.LIVE розповість про неї більш детально.

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У лінійці шість магнітних відтінків, кожен з яких влучно передає настрій, який ми іноді не можемо висловити словами. Серед представлених кольорів:

queen — для моментів, коли ви відчуваєте себе на вершині світу;

— для моментів, коли ви відчуваєте себе на вершині світу; sexy — коли хочеться грайливого настрою;

— коли хочеться грайливого настрою; cute — для ніжних, легких днів;

— для ніжних, легких днів; mystic — якщо сьогодні ви — загадка;

— якщо сьогодні ви — загадка; drama — ідеальний варіант, коли на душі шторм;

— ідеальний варіант, коли на душі шторм; toxic — трохи бунту ще нікому не завадило.

Візуальним символом колекції стала біла киця — чиста, але з хижим блиском у погляді. Саме вона уособлює ідею цієї колекції: ніжність, що поєднується з характером.

На фото з промо Тіна позує з котом і демонструє один із найяскравіших відтінків — toxic. Колір дійсно має щось гіпнотичне, як і сама співачка. Магнітний перелив лаку створює враження, що нігті оживають і грають світлом під різним кутом.

Новинка від Тіни Кароль. Фото: Instagram/UNAmoon.Official page

"MUR MUR" з’явиться у продажу вже сьогодні, 17 липня — на сайті LUNAmoon та в офіційних точках продажу по всій Україні.

Ідея колекції проста, але влучна: лак можна вибирати під настрій. Бо ж як ми себе почуваємо, такий і хочемо мати вигляд. Іноді ми — "cute", а іноді — "toxic", і в цьому вся магія.

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