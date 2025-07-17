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Главная Мода Ультрамодный маникюр Кароль — главный nail-тренд лета

Ультрамодный маникюр Кароль — главный nail-тренд лета

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 21:06
Стильный маникюр Тины Кароль — захочется повторить всем в 2025 году
Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Такой коллаборации еще не было: певица Тина Кароль представила свою первую beauty-линейку гель-лаков с эффектом Cat Eye вместе с брендом профессиональной nail-косметики LUNAmoon. Коллекция получила название "MUR MUR" — будто ласковое мурлыканье, которое скрывает силу, настроение и внутреннюю магию современной женщины.

Новини.LIVE расскажет о ней более подробно.

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A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

В линейке шесть магнитных оттенков, каждый из которых точно передает настроение, которое мы иногда не можем выразить словами. Среди представленных цветов:

  • queen — для моментов, когда вы чувствуете себя на вершине мира;
  • sexy — когда хочется игривого настроения;
  • cute — для нежных, легких дней;
  • mystic — если сегодня вы — загадка;
  • drama — идеальный вариант, когда на душе шторм;
  • toxic — немного бунта еще никому не помешало.

Визуальным символом коллекции стала белая киса — чистая, но с хищным блеском во взгляде. Именно она олицетворяет идею этой коллекции: нежность, сочетающаяся с характером.

На фото из промо Тина позирует с котом и демонстрирует один из самых ярких оттенков — toxic. Цвет действительно обладает чем-то гипнотическим, как и сама певица. Магнитный перелив лака создает впечатление, что ногти оживают и играют светом под разным углом.

Тіна Кароль показала стильний манікюр
Новинка от Тины Кароль. Фото: Instagram/UNAmoon.Official page

"MUR MUR" появится в продаже уже сегодня, 17 июля — на сайте LUNAmoon и в официальных точках продаж по всей Украине.

Идея коллекции простая, но меткая: лак можно выбирать под настроение. Ведь как мы себя чувствуем, так и хотим выглядеть. Иногда мы — "cute", а иногда — "toxic", и в этом вся магия.

Ранее мы писали о том, какой маникюр стал самым распространенным в этом июле.

Также мы сообщали о стильном дизайне ногтей, который может стать вашим талисманом.

мода знаменитости тренды маникюр стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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