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Головна Мода Новий тренд — дизайн нігтів, які захистять вас від невдач

Новий тренд — дизайн нігтів, які захистять вас від невдач

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 19:45
Які символи у манікюрі захистять від невдачі — ідеї дизайнів
Дизайн манікюру. Фото: Freepik

Незвичний манікюр став трендом цього літа. Однак зараз модниці обирають не тільки модні дизайни, а й ті, які приноситимуть удачу й везіння. Деякі символи можуть вберегти вас від невдач.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Символи в манікюрі, які захистять від невезіння

Очі

Дизайн нігтів із зображенням очей може справді захистити вас. Такий символ не дасть шансів людям, які бажають вам зла. Він також відверне від вас невдачі. Такий nail-дизайн може бути виконаний у різних стилях. Зображення очей можна поєднати з іншими яскравими елементами. Це завжди буде мати стильний, цікавий та незвичний вигляд.

Символи в манікюрі, які захистять від невезіння
Дизайн манікюру. Фото з Instagram

Вогонь

Ще один потужний символ, який захистить вас — вогонь. Він "спалюватиме" негативну енергію та не дозволить невдачам спіткати вас. На нігтях такий дизайн має яскравий та стильний вигляд. Такий малюнок можна нанести поверх базових нейтральних кольорів або ж поєднати з яскравими тонами.

Символи в манікюрі, які захистять від невезіння
Дизайн нігтів з вогнем. Фото з Instagram

Гілки

Такий дизайн також вбереже вас від невдач. Гілки та листя у багатьох культурах вважаються оберегом від зла. Вони очищають простір та прибирають негативну енергію. Такий дизайн буде мати ніжний вигляд та підійде усім.

Символи в манікюрі, які захистять від невезіння
Дизайн нігтів. Фото з Instagram

Такі ідеї манікюру не просто будуть стильними, а й корисними. Це такий собі амулет, який буде постійно з вами й захищатиме від негараздів.

Нагадаємо, раніше ми писали про головні антитренди в манікюрі цього літа.

Також ми розповідали про те, який незвичний фруктовий дизайн манікюру полюбився усім.

тренди манікюр символи нігті захист
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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