Які символи у манікюрі захистять від невдачі — ідеї дизайнів

Дизайн манікюру. Фото: Freepik

Незвичний манікюр став трендом цього літа. Однак зараз модниці обирають не тільки модні дизайни, а й ті, які приноситимуть удачу й везіння. Деякі символи можуть вберегти вас від невдач.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Очі

Дизайн нігтів із зображенням очей може справді захистити вас. Такий символ не дасть шансів людям, які бажають вам зла. Він також відверне від вас невдачі. Такий nail-дизайн може бути виконаний у різних стилях. Зображення очей можна поєднати з іншими яскравими елементами. Це завжди буде мати стильний, цікавий та незвичний вигляд.

Дизайн манікюру. Фото з Instagram

Вогонь

Ще один потужний символ, який захистить вас — вогонь. Він "спалюватиме" негативну енергію та не дозволить невдачам спіткати вас. На нігтях такий дизайн має яскравий та стильний вигляд. Такий малюнок можна нанести поверх базових нейтральних кольорів або ж поєднати з яскравими тонами.

Дизайн нігтів з вогнем. Фото з Instagram

Гілки

Такий дизайн також вбереже вас від невдач. Гілки та листя у багатьох культурах вважаються оберегом від зла. Вони очищають простір та прибирають негативну енергію. Такий дизайн буде мати ніжний вигляд та підійде усім.

Дизайн нігтів. Фото з Instagram

Такі ідеї манікюру не просто будуть стильними, а й корисними. Це такий собі амулет, який буде постійно з вами й захищатиме від негараздів.

Нагадаємо, раніше ми писали про головні антитренди в манікюрі цього літа.

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