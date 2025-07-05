Антитрендовий манікюр 2025 — краще обходити стороною

Головні антитренди в манікюрі — краще не робити ці дизайни
Як і в одязі, в манікюрі тренди також постійно змінюються. Деякі дизайни, які раніше були популярними, вже стали справжнім моветоном.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Який манікюр цього літа не в моді
Матовий фініш
Матове покриття варто залишити на холоднішу пору року. Цього літа в тренді буде блискучий та сяючий ефект. Віддайте перевагу світлим чи яскравим кольорам. В тренді також буде хромований дизайн.
Темний манікюр
Темні нігті — це база для багатьох, однак цього літа такі відтінки будуть не в моді. Забудьте про чорний, коричневий чи бордовий, адже літо — пора ніжності та світлої насиченості.
Екстремальна довжина
Справжнім антитрендом також буде занадто велика довжина нігтів. Якщо минулого сезону така форма була на піку популярності, то цього літа краще її обходити стороною.
Влітку 2025 року в моді буде натуральність. Обирайте ніжні відтінки та природну форму й довжину.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, який фруктовий дизайн манікюру став трендом цього літа.
Також ми розповідали про те, який манікюр ніколи не набридає та не виходить з моди.
Читайте Новини.LIVE!