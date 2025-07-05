Антитрендовий манікюр 2025 — краще обходити стороною

Манікюр. Фото: Freepik

Як і в одязі, в манікюрі тренди також постійно змінюються. Деякі дизайни, які раніше були популярними, вже стали справжнім моветоном.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Матовий фініш

Матове покриття варто залишити на холоднішу пору року. Цього літа в тренді буде блискучий та сяючий ефект. Віддайте перевагу світлим чи яскравим кольорам. В тренді також буде хромований дизайн.

Матовий манікюр. Фото з Instagram

Темний манікюр

Темні нігті — це база для багатьох, однак цього літа такі відтінки будуть не в моді. Забудьте про чорний, коричневий чи бордовий, адже літо — пора ніжності та світлої насиченості.

Темний манікюр. Фото з Instagram

Екстремальна довжина

Справжнім антитрендом також буде занадто велика довжина нігтів. Якщо минулого сезону така форма була на піку популярності, то цього літа краще її обходити стороною.

Довгі нігті. Фото з Instagram

Влітку 2025 року в моді буде натуральність. Обирайте ніжні відтінки та природну форму й довжину.

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