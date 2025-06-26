Який манікюр ніколи не виходить з моди — класика на всі часи

Дівчині роблять манікюр. Фото: Freepik

У світі краси дедалі більше набирає популярності те, що колись здавалося надто простим, аби вважатися "трендом". Ідеальний приклад — "голий" манікюр. Це не просто модна забаганка, а справжня філософія, яка ставить у центр не яскравість чи складний дизайн, а природність, догляд і здоров’я.

Новини.LIVE розповість про цей варіант манікюру більше.

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Такий манікюр має неймовірно чистий, естетичний й водночас стриманий вигляд. Нігті блищать, як скло, мають охайну форму, гладеньку поверхню й абсолютно не потребують кричущих кольорів. Складається враження, ніби ви нічого не наносили, але це той самий випадок, коли "нічого" насправді означає "все".

"Голий" манікюр. Фото з Instagram

Головна перевага цього стилю — універсальність. Він однаково пасує до класичного жакета, улюбленого светра й навіть вечірньої сукні. Ідеально вписується в будь-який образ, не привертає зайвої уваги, але залишає приємне враження доглянутості.

Ба більше — "голий" манікюр легко зробити вдома. Все, що потрібно, — це трохи часу, базові інструменти та кілька якісних засобів. Починається все з простого: очистити нігті, надати їм акуратної форми, злегка відшліфувати поверхню, відсунути кутикулу. Якщо на пластині є борозенки чи хвилі — їх можна замаскувати базою, яка створить гладкий ефект і вирівняє структуру.

Дівчині роблять манікюр. Фото з Instagram

Далі за бажанням можна нанести легке покриття: прозорий лак або щось напівпрозоре в молочному, бежевому чи рожевому відтінку. Щоб нігті не тільки мали вдалий вигляд, а й дійсно зміцнювалися, варто звертати увагу на формули з кератином, біотином чи вітамінами. Та головне, що надає цьому манікюру салонного вигляду, — блискучий топ. Саме він створює той характерний ефект сяйва, коли здається, ніби нігті покриті дзеркальною плівкою. Матове покриття краще не використовувати — воно суперечить самій ідеї цього стилю.

Вдалий манікюр. Фото з Instagram

А ще не забуваймо про кутикулу. У "голому" манікюрі вона стає особливо помітною, тому щоденне зволоження олійкою чи бальзамом — обов’язкове. Раз на тиждень можна зробити ванночку для рук — це простий, але ефективний спосіб підтримати доглянутий вигляд.

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