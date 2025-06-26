Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Манікюр, що ніколи не набридає — чому варто згадати про нього

Манікюр, що ніколи не набридає — чому варто згадати про нього

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 19:44
Який манікюр ніколи не виходить з моди — класика на всі часи
Дівчині роблять манікюр. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому дедалі частіше почали робити саме цей манікюр

У світі краси дедалі більше набирає популярності те, що колись здавалося надто простим, аби вважатися "трендом". Ідеальний приклад — "голий" манікюр. Це не просто модна забаганка, а справжня філософія, яка ставить у центр не яскравість чи складний дизайн, а природність, догляд і здоров’я. 

Новини.LIVE розповість про цей варіант манікюру більше.

Реклама
Читайте також:

Чому дедалі частіше почали робити саме цей манікюр

Такий манікюр має неймовірно чистий, естетичний й водночас стриманий вигляд. Нігті блищать, як скло, мають охайну форму, гладеньку поверхню й абсолютно не потребують кричущих кольорів. Складається враження, ніби ви нічого не наносили, але це той самий випадок, коли "нічого" насправді означає "все".

Манікюр на всі випадки життя
"Голий" манікюр. Фото з Instagram

Головна перевага цього стилю — універсальність. Він однаково пасує до класичного жакета, улюбленого светра й навіть вечірньої сукні. Ідеально вписується в будь-який образ, не привертає зайвої уваги, але залишає приємне враження доглянутості.

Ба більше — "голий" манікюр легко зробити вдома. Все, що потрібно, — це трохи часу, базові інструменти та кілька якісних засобів. Починається все з простого: очистити нігті, надати їм акуратної форми, злегка відшліфувати поверхню, відсунути кутикулу. Якщо на пластині є борозенки чи хвилі — їх можна замаскувати базою, яка створить гладкий ефект і вирівняє структуру.

Манікюр, що зробити легко, але він має дорогий вигляд
Дівчині роблять манікюр. Фото з Instagram

Далі за бажанням можна нанести легке покриття: прозорий лак або щось напівпрозоре в молочному, бежевому чи рожевому відтінку. Щоб нігті не тільки мали вдалий вигляд, а й дійсно зміцнювалися, варто звертати увагу на формули з кератином, біотином чи вітамінами. Та головне, що надає цьому манікюру салонного вигляду, — блискучий топ. Саме він створює той характерний ефект сяйва, коли здається, ніби нігті покриті дзеркальною плівкою. Матове покриття краще не використовувати — воно суперечить самій ідеї цього стилю.

Манікюр, що однозначно вартий уваги
Вдалий манікюр. Фото з Instagram

А ще не забуваймо про кутикулу. У "голому" манікюрі вона стає особливо помітною, тому щоденне зволоження олійкою чи бальзамом — обов’язкове. Раз на тиждень можна зробити ванночку для рук — це простий, але ефективний спосіб підтримати доглянутий вигляд. 

Раніше ми писали про те, який зірковий манікюр варто повторити цього літа.

Також ми повідомляли, чому чоловіки почали фарбувати нігті й це стало трендом.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації