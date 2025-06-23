Фарбовані нігті в чоловіків — нова норма чи перебір

Доглянуті чоловічі руки. Фото: Freepik

Чоловічий манікюр сьогодні вже не дивина, а повноцінний тренд. Хтось вважає це мистецтвом і способом показати себе світу, інші ж не розуміють, навіщо взагалі хлопцеві наносити лак. Але цікаво, що ще кілька тисяч років тому саме чоловіки першими почали прикрашати нігті не задля краси, а щоб показати, хто вони у цьому світі. Чим вище статус — тим яскравіше манікюр.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Згодом ця традиція зникла, і манікюр надовго закріпився за жінками. Та рок-н-рольні часи повернули моду на чоловічий нейл-арт: Девід Боуї з бірюзовими нігтями, Курт Кобейн із чорним лаком, Стівен Тайлер із графікою — кожен із них вкладав у це частинку себе. Це був протест, сміливість, творчість.

Яскравий манікюр у чоловіка. Фото з Instagram

Сьогодні на хвилі гендерної свободи все більше чоловіків не бояться бути іншими. Гаррі Стайлс, A$AP Rocky, Бруклін Бекхем, Марк Джейкобс – усі вони носять лак із гордістю. І це вже не тільки про зірок. Блогери, інфлюенсери, звичайні хлопці з Instagram — кожен шукає свій стиль.

Цікавий дизайн манікюру. Фото з Instagram

В Україні до цього ставлення різне. Одні кажуть — це круто і сучасно, інші обурюються: "Для чого це?". Коли чоловік з фарбованими нігтями з’являється у публічному просторі, починається справжній шторм в коментарях. Та це лише підкреслює: тема жива, вона викликає емоції.

Веселий манікюр. Фото з Instagram

А що насправді? Просто хтось вибирає чорний лак, щоб показати внутрішню силу, інший – додає малюнки, бо любить креатив. У кожного своя причина. І, можливо, не в лаку справа, а в нашій готовності сприймати щось нове. Одним словом, чоловічий манікюр не про втрату мужності. Це про те, що межі змінюються і кожен має право бути собою.

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