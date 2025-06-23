Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Чоловічий манікюр — стиль, прояв чи виклик суспільству

Чоловічий манікюр — стиль, прояв чи виклик суспільству

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 18:13
Фарбовані нігті в чоловіків — нова норма чи перебір
Доглянуті чоловічі руки. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому чоловіки фарбують нігті

Чоловічий манікюр сьогодні вже не дивина, а повноцінний тренд. Хтось вважає це мистецтвом і способом показати себе світу, інші ж не розуміють, навіщо взагалі хлопцеві наносити лак. Але цікаво, що ще кілька тисяч років тому саме чоловіки першими почали прикрашати нігті не задля краси, а щоб показати, хто вони у цьому світі. Чим вище статус — тим яскравіше манікюр.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чому чоловіки фарбують нігті

Згодом ця традиція зникла, і манікюр надовго закріпився за жінками. Та рок-н-рольні часи повернули моду на чоловічий нейл-арт: Девід Боуї з бірюзовими нігтями, Курт Кобейн із чорним лаком, Стівен Тайлер із графікою — кожен із них вкладав у це частинку себе. Це був протест, сміливість, творчість.

Чоловічий манікюр стає все більш популярним
Яскравий манікюр у чоловіка. Фото з Instagram

Сьогодні на хвилі гендерної свободи все більше чоловіків не бояться бути іншими. Гаррі Стайлс, A$AP Rocky, Бруклін Бекхем, Марк Джейкобс – усі вони носять лак із гордістю. І це вже не тільки про зірок. Блогери, інфлюенсери, звичайні хлопці з Instagram — кожен шукає свій стиль.

Відомі чоловіки теж почали фарбувати нігті
Цікавий дизайн манікюру. Фото з Instagram

В Україні до цього ставлення різне. Одні кажуть — це круто і сучасно, інші обурюються: "Для чого це?". Коли чоловік з фарбованими нігтями з’являється у публічному просторі, починається справжній шторм в коментарях. Та це лише підкреслює: тема жива, вона викликає емоції.

Люди по-різному ставляться до фарбованих нігтів у чоловіків
Веселий манікюр. Фото з Instagram

А що насправді? Просто хтось вибирає чорний лак, щоб показати внутрішню силу, інший – додає малюнки, бо любить креатив. У кожного своя причина. І, можливо, не в лаку справа, а в нашій готовності сприймати щось нове. Одним словом, чоловічий манікюр не про втрату мужності. Це про те, що межі змінюються і кожен має право бути собою.

Раніше ми писали про модні відтінки манікюру, які ідеально підійдуть на літо.

Також ми повідомляли про форму нігтів, яка ідеально пасує майже усім.

мода манікюр стиль чоловіки нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації