Форма нігтів, яка підходить усім — сквоовал повертається

Яскравий манікюр. Фото: Freepik

Ми звикли, що в nail-трендах переважно говорять про кольори або малюнки. Але насправді форма не менш важлива. І цього літа на перший план вийшов сквоовал. Назва звучить незвично, але все просто: це мікс двох форм — "square" (тобто квадрат) та "oval" (овал). У підсумку маємо ніжний квадрат із закругленими куточками — універсальний варіант, який має стильний й охайний вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Універсальна форма нігтів на літо

Фішка сквоовала в тому, що він має природний вигляд. Нігті з такою формою наче повторюють справжній контур пальців. Вони ніби не вигадувалися — а просто такими й мають бути. Така форма добре підходить навіть тим, у кого нігті трохи ламкі чи мають нерівні краї. Сквоовал маскує ці нюанси і водночас дозволяє відростити довжину, не жертвуючи комфортом.

Сквоовал. Фото з Instagram

Ще один плюс — таку форму легко зробити вдома. Не треба бути майстром або мати якісь спецінструменти. Достатньо правильно підійти до процесу:

Спочатку вкоротіть нігті, залишивши прямий край. Потім легенько округліть лише кутики. Не шліфуйте їх занадто — інакше отримаєте не сквоовал, а звичайний овал. Найзручніше починати з вирівнювання верхнього краю. Після цього вже плавно переходьте до кутів. Для підпилювання візьміть пилочку зі щільністю до 240 грит — вона м’яка, не пошкодить пластину і збереже форму.

Вдала форма нігтів. Фото з Instagram

І що найприємніше — сквоовал підходить всім. Незалежно від довжини нігтів чи віку. Він однаково добре поєднується і з нюдовим покриттям, і з яскравим лаком, і навіть з французьким манікюром. Ідеальна база, яку можна адаптувати під будь-який настрій.

Раніше ми писали про те, який френч зараз набирає популярності.

Також ми повідомляли про універсальний відтінок, з яким можна зробити манікюр і педикюр влітку.