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Сквоовал — самая универсальная форма ногтей лета-2025

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Дата публикации 3 июня 2025 19:45
Форма ногтей, которая подходит всем — сквоовал возвращается
Яркий маникюр яркий маникюр. Фото: Freepik

Мы привыкли, что в nail-трендах преимущественно говорят о цветах или рисунках. Но на самом деле форма не менее важна. И этим летом на первый план вышел сквоовал. Название звучит необычно, но все просто: это микс двух форм — "square" (то есть квадрат) и "oval" (овал). В итоге имеем нежный квадрат с закругленными уголками — универсальный вариант, который выглядит стильно и аккуратно.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Универсальная форма ногтей на лето

Фишка сквоовала в том, что он выглядит естественно. Ногти с такой формой как будто повторяют настоящий контур пальцев. Они как будто не придумывались — а просто такими и должны быть. Такая форма хорошо подходит даже тем, у кого ногти немного ломкие или имеют неровные края. Сквоовал маскирует эти нюансы и при этом позволяет отрастить длину, не жертвуя комфортом.

Форма нігтів, до якої час від часу повертаються
Сквоовал. Фото из Instagram

Еще один плюс — такую форму легко сделать дома. Не надо быть мастером или иметь какие-то специнструменты. Достаточно правильно подойти к процессу:

  1. Сначала укоротите ногти, оставив прямой край.
  2. Затем легонько скруглите лишь уголки. Не шлифуйте их слишком — иначе получите не сквоовал, а обычный овал.
  3. Удобнее всего начинать с выравнивания верхнего края. После этого уже плавно переходите к углам.
  4. Для подпиливания возьмите пилочку с плотностью до 240 грит — она мягкая, не повредит пластину и сохранит форму.
Класна форма нігтів, яка зараз в тренді
Удачная форма ногтей. Фото из Instagram

И что самое приятное — сквоовал подходит всем. Независимо от длины ногтей или возраста. Он одинаково хорошо сочетается и с нюдовым покрытием, и с ярким лаком, и даже с французским маникюром. Идеальная база, которую можно адаптировать под любое настроение.

Ранее мы писали о том, какой френч сейчас набирает популярности.

Также мы сообщали об универсальном оттенке, с которым можно сделать маникюр и педикюр летом.

мода маникюр красота стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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