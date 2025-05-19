Найоригінальніший френч року — ідеї для усіх модниць на літо

Френч. Фото: Freepik

Французький манікюр — це класика, яка не втрачає актуальності. Але якщо традиційний білий край вам уже трохи набрид, саме час освіжити образ за допомогою кольору. І повірте, що навіть невелика зміна здатна кардинально перетворити знайомий дизайн.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Замість білого спробуйте пастельні відтінки: небесно-блакитний, м’ятний, лавандовий або масляно-жовтий. А якщо хочеться глибших тонів — зверніть увагу на бордовий, оливковий чи шоколадний. Ефектний вигляд має поєднання двох контрастних кольорів: наприклад, світла база і темний край або навпаки.

Гарний манікюр. Фото з Instagram

Ще один тренд — текстурні експерименти. Матове покриття плюс глянцевий кінчик, металеві відблиски, напівпрозора "вуаль" або делікатний блиск додають манікюру глибини та характеру. За бажанням можна додати графічні елементи, контури або невеликі 3D-деталі — і ваш френч заграє по-новому.

Особливість цього дизайну — його універсальність. Він доречний і в офісі, і на відпочинку, і на вечірці. Колір і деталі задають настрій: можна зробити акцент на елегантності або додати трохи зухвалості.

До речі, не менш цікавий френч "навпаки": кольоровий фон і світлий край. Це сучасний і сміливий варіант для тих, хто хоче спробувати щось нове, не виходячи за рамки класики.

Кольоровий френч. Фото з Instagram

Експериментуйте і ваш манікюр завжди буде у тренді.

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