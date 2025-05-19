Самый оригинальный френч года — идеи для всех модниц на лето

Френч. Фото: Freepik

Французский маникюр — это классика, которая не теряет актуальности. Но если традиционный белый край вам уже немного надоел, самое время освежить образ с помощью цвета. И поверьте, что даже небольшое изменение способно кардинально преобразить знакомый дизайн.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Вместо белого попробуйте пастельные оттенки: небесно-голубой, мятный, лавандовый или масляно-желтый. А если хочется более глубоких тонов — обратите внимание на бордовый, оливковый или шоколадный. Эффектно смотрится сочетание двух контрастных цветов: например, светлая база и темный край или наоборот.

Красивый маникюр. Фото из Instagram

Еще один тренд — текстурные эксперименты. Матовое покрытие плюс глянцевый кончик, металлические блики, полупрозрачная "вуаль" или деликатный блеск добавляют маникюру глубины и характера. При желании можно добавить графические элементы, контуры или небольшие 3D-детали — и ваш френч заиграет по-новому.

Особенность этого дизайна — его универсальность. Он уместен и в офисе, и на отдыхе, и на вечеринке. Цвет и детали задают настроение: можно сделать акцент на элегантности или добавить немного дерзости.

Кстати, не менее интересно выглядит френч "наоборот": цветной фон и светлый край. Это современный и смелый вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое, не выходя за рамки классики.

Цветной френч. Фото из Instagram

Экспериментируйте и ваш маникюр всегда будет в тренде.

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