Білий манікюр знову у тренді — ідеї дизайну на літо 2025

Ніжний манікюр. Фото: Freepik

Білий манікюр не виходить з моди вже кілька років поспіль. Цього літа він також буде трендом. Такий дизайн привертає увагу модниць через свою ніжність та елегантність. Крім того, білий — базовий та ідеально підійде під усе. Такий колір додасть вашим рукам легкості та витонченості.

Новини.LIVE публікують ідеї для манікюру у білому кольорі.

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Кращі ідеї білого манікюру

Білий манікюр підкупляє своєю універсальністю. Він поєднується з різним одягом та аксесуарами. Будь-який колір вашої сукні чи сорочки точно буде поєднуватись з таким дизайном. Крім того, білий манікюр надає відчуття чистоти й свіжості.

Класичний білий френч

Френч — це вічна класика, яка не виходить з моди. У поєднанні з білим таким манікюр буде безпрограшним варіантом. Світлими можуть бути як краї, так і основа.

Білий французький манікюр. Фото з Instagram

Білий у поєднанні із золотом

Це ще один варіант манікюру, який буде мати витончений та елегантний вигляд. Геометричні лінії чи дизайн з фольги додадуть вашим рукам особливого шику.

Білий матовий манікюр із золотом. Фото з Instagram

Білий мармуровий манікюр

Мармурові розводи можуть бути як світлими, так і в кольорі. За бажанням можна поекспериментувати та зробити їх зеленими, блакитними чи рожевими. Такий дизайн точно не залишить вас без уваги.

Білий мармуровий манікюр. Фото з Instagram

Для білого манікюрю також ідеально підійдуть абстракція та геометрія. Крім того, можна додати візерунки й лінії. Ось ще декілька ідей для манікюру в білому кольорі:

Білий манікюр з дизайном. Фото з Instagram

Білий манікюр. Фото з Instagram

Ідея для манікюру. Фото з Instagram

Білий матовий манікюр. Фото з Instagram

Білий манікюр — ідеальний варіант на літо. Не бійтесь експериментувати та поєднувати його з різними кольорами та дизайнами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, який дизайн манікюру підійде усім. Він буде безпрограшним на будь-який сезон.

Також ми розповідали про те, який манікюр буде в тренді влітку 2025 року. Ці ідеї сподобаються усім.