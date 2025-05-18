Білий манікюр знову у тренді — ідеї дизайну на літо 2025

Білий манікюр стане хітом цього літа — ідеї для дизайну
Білий манікюр не виходить з моди вже кілька років поспіль. Цього літа він також буде трендом. Такий дизайн привертає увагу модниць через свою ніжність та елегантність. Крім того, білий — базовий та ідеально підійде під усе. Такий колір додасть вашим рукам легкості та витонченості.
Новини.LIVE публікують ідеї для манікюру у білому кольорі.
Кращі ідеї білого манікюру
Білий манікюр підкупляє своєю універсальністю. Він поєднується з різним одягом та аксесуарами. Будь-який колір вашої сукні чи сорочки точно буде поєднуватись з таким дизайном. Крім того, білий манікюр надає відчуття чистоти й свіжості.
Класичний білий френч
Френч — це вічна класика, яка не виходить з моди. У поєднанні з білим таким манікюр буде безпрограшним варіантом. Світлими можуть бути як краї, так і основа.
Білий у поєднанні із золотом
Це ще один варіант манікюру, який буде мати витончений та елегантний вигляд. Геометричні лінії чи дизайн з фольги додадуть вашим рукам особливого шику.
Білий мармуровий манікюр
Мармурові розводи можуть бути як світлими, так і в кольорі. За бажанням можна поекспериментувати та зробити їх зеленими, блакитними чи рожевими. Такий дизайн точно не залишить вас без уваги.
Для білого манікюрю також ідеально підійдуть абстракція та геометрія. Крім того, можна додати візерунки й лінії. Ось ще декілька ідей для манікюру в білому кольорі:
Білий манікюр — ідеальний варіант на літо. Не бійтесь експериментувати та поєднувати його з різними кольорами та дизайнами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, який дизайн манікюру підійде усім. Він буде безпрограшним на будь-який сезон.
Також ми розповідали про те, який манікюр буде в тренді влітку 2025 року. Ці ідеї сподобаються усім.
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