Белый маникюр снова в тренде — идеи дизайна на лето 2025

Белый маникюр станет хитом этим летом — идеи для дизайна
Белый маникюр не выходит из моды уже несколько лет подряд. Этим летом он также будет трендом. Такой дизайн привлекает внимание модниц из-за своей нежности и элегантности. Кроме того, белый — базовый и идеально подойдет под все. Такой цвет придаст вашим рукам легкости и изящества.
Новини.LIVE публикуют идеи для маникюра в белом цвете.
Лучшие идеи маникюра в белом цвете
Белый маникюр подкупает своей универсальностью. Он сочетается с разной одеждой и аксессуарами. Любой цвет вашего платья или рубашки точно будет сочетаться с таким дизайном. Кроме того, белый маникюр придает ощущение чистоты и свежести.
Классический белый френч
Френч — это вечная классика, которая не выходит из моды. В сочетании с белым таким маникюр будет беспроигрышным вариантом. Светлыми могут быть как края, так и основа.
Белый в сочетании с золотом
Это еще один вариант маникюра, который будет иметь утонченный и элегантный вид. Геометрические линии или дизайн из фольги придадут вашим рукам особого шика.
Белый мраморный маникюр
Мраморные разводы могут быть как светлыми, так и цветными. По желанию можно поэкспериментировать и сделать зелеными, голубыми или розовыми. Такой дизайн точно не оставит вас без внимания.
Для белого маникюра также идеально подойдут абстракция и геометрия. Кроме того, можно добавить узоры и линии. Вот еще несколько идей для маникюра в белом цвете:
Белый маникюр — идеальный вариант на лето. Не бойтесь экспериментировать и сочетать его с разными цветами и дизайнами.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой дизайн маникюра подойдет всем. Он будет беспроигрышным на любой сезон.
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