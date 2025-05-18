Белый маникюр снова в тренде — идеи дизайна на лето 2025

Нежный маникюр нежный маникюр. Фото: Freepik

Белый маникюр не выходит из моды уже несколько лет подряд. Этим летом он также будет трендом. Такой дизайн привлекает внимание модниц из-за своей нежности и элегантности. Кроме того, белый — базовый и идеально подойдет под все. Такой цвет придаст вашим рукам легкости и изящества.

Новини.LIVE публикуют идеи для маникюра в белом цвете.

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Лучшие идеи маникюра в белом цвете

Белый маникюр подкупает своей универсальностью. Он сочетается с разной одеждой и аксессуарами. Любой цвет вашего платья или рубашки точно будет сочетаться с таким дизайном. Кроме того, белый маникюр придает ощущение чистоты и свежести.

Классический белый френч

Френч — это вечная классика, которая не выходит из моды. В сочетании с белым таким маникюр будет беспроигрышным вариантом. Светлыми могут быть как края, так и основа.

Французский маникюр в белом цвете. Фото из Instagram

Белый в сочетании с золотом

Это еще один вариант маникюра, который будет иметь утонченный и элегантный вид. Геометрические линии или дизайн из фольги придадут вашим рукам особого шика.

Белый матовый маникюр с золотом. Фото из Instagram

Белый мраморный маникюр

Мраморные разводы могут быть как светлыми, так и цветными. По желанию можно поэкспериментировать и сделать зелеными, голубыми или розовыми. Такой дизайн точно не оставит вас без внимания.

Белый мраморный маникюр на короткие ногти. Фото из Instagram

Для белого маникюра также идеально подойдут абстракция и геометрия. Кроме того, можно добавить узоры и линии. Вот еще несколько идей для маникюра в белом цвете:

Белый маникюр с дизайном. Фото из Instagram

Белый маникюр с дизайном. Фото из Instagram

Идея для маникюра. Фото из Instagram

Матовый белый маникюр. Фото из Instagram

Белый маникюр — идеальный вариант на лето. Не бойтесь экспериментировать и сочетать его с разными цветами и дизайнами.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой дизайн маникюра подойдет всем. Он будет беспроигрышным на любой сезон.

Также мы рассказывали о том, какой маникюр будет в тренде летом 2025 года. Эти идеи понравятся всем.