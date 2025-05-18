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Главная Мода Белый маникюр станет хитом этим летом — идеи для дизайна

Белый маникюр станет хитом этим летом — идеи для дизайна

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Дата публикации 18 мая 2025 19:45
Белый маникюр снова в тренде — идеи дизайна на лето 2025
Нежный маникюр нежный маникюр. Фото: Freepik

Белый маникюр не выходит из моды уже несколько лет подряд. Этим летом он также будет трендом. Такой дизайн привлекает внимание модниц из-за своей нежности и элегантности. Кроме того, белый — базовый и идеально подойдет под все. Такой цвет придаст вашим рукам легкости и изящества.

Новини.LIVE публикуют идеи для маникюра в белом цвете.

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Лучшие идеи маникюра в белом цвете

Белый маникюр подкупает своей универсальностью. Он сочетается с разной одеждой и аксессуарами. Любой цвет вашего платья или рубашки точно будет сочетаться с таким дизайном. Кроме того, белый маникюр придает ощущение чистоты и свежести.

Классический белый френч

Френч — это вечная классика, которая не выходит из моды. В сочетании с белым таким маникюр будет беспроигрышным вариантом. Светлыми могут быть как края, так и основа.

Ідеї для білого манікюру на літо 2025
Французский маникюр в белом цвете. Фото из Instagram

Белый в сочетании с золотом

Это еще один вариант маникюра, который будет иметь утонченный и элегантный вид. Геометрические линии или дизайн из фольги придадут вашим рукам особого шика.

Ідеї для білого манікюру на літо 2025
Белый матовый маникюр с золотом. Фото из Instagram

Белый мраморный маникюр

Мраморные разводы могут быть как светлыми, так и цветными. По желанию можно поэкспериментировать и сделать зелеными, голубыми или розовыми. Такой дизайн точно не оставит вас без внимания.

Ідеї для білого манікюру на літо 2025
Белый мраморный маникюр на короткие ногти. Фото из Instagram

Для белого маникюра также идеально подойдут абстракция и геометрия. Кроме того, можно добавить узоры и линии. Вот еще несколько идей для маникюра в белом цвете:

Ідеї для білого манікюру на літо 2025
Белый маникюр с дизайном. Фото из Instagram
Ідеї для білого манікюру на літо 2025
Белый маникюр с дизайном. Фото из Instagram
Ідеї для білого манікюру на літо 2025
Идея для маникюра. Фото из Instagram
Ідеї для білого манікюру на літо 2025
Матовый белый маникюр. Фото из Instagram

Белый маникюр — идеальный вариант на лето. Не бойтесь экспериментировать и сочетать его с разными цветами и дизайнами.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой дизайн маникюра подойдет всем. Он будет беспроигрышным на любой сезон.

Также мы рассказывали о том, какой маникюр будет в тренде летом 2025 года. Эти идеи понравятся всем.

тренды маникюр красота идеи ногти
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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