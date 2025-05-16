Універсальний колір для манікюру і педикюру 2025 — тренд сезону

Дівчина робить манікюр. Фото: Freepik

Pantone обрав головний колір 2025 року — Mocha Mousse. Це теплий молочно-шоколадний відтінок, який уже став головним у манікюрі та педикюрі сезону весна-літо. М’який, спокійний, затишний — він нагадує какао з молоком і дарує саме те відчуття тепла, якого часто не вистачає.

Новини.LIVE поділиться стильними дизайнами манікюру з цим кольором.

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Втім, стилісти не обмежуються лише одним відтінком. У тренді вся "смачна" палітра — топлене молоко, карамель, іриска, гарячий шоколад. Ці кольори м’які, елегантні й надзвичайно комфортні для ока. Вони створюють враження доглянутості без зайвого пафосу й не прив’язані до віку — чудово пасують як молодим дівчатам, так і жінкам, які люблять стриману класику.

Трендовий колір року. Фото з Instagram

Mocha Mousse — це ще й про універсальність. Він вдалий вигляд має на будь-якому відтінку шкіри, пасує до лляного чи шкіряного взуття, до болотних, чорних, бежевих кольорів.

Педикюр. Фото з Instagram

І, що важливо, з ним можна зробити будь-який варіант манікюру — класичне монотонне покриття, лаконічний френч із карамельною основою і білим кінчиком, градієнт, комбінований дизайн із блиском або матовим фінішем.

Френч. Фото з Instagram

Цей відтінок легко адаптується до вашого стилю і побажань. Якщо бажаєте щось цікавіше, то додайте блиск або текстуру, і ось уже новий настрій.

Модний манікюр. Фото з Instagram

Цей колір вже показали в показах Bottega Veneta, Hermès, Chloé, Dries Van Noten — а це завжди знак. Тому якщо хочете мати сучасний вигляд без зайвих зусиль, то Mocha Mousse ідеальний варіант.

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