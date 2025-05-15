Манікюр "Солодка вата" — хіт літа, який хочеться спробувати

Гарна дівчина з манікюром. Фото: Freepik

Манікюр "Солодка вата" — те саме поєднання ніжності й стилю, яке зараз шалено набирає популярності. Він має делікатний вигляд, але при цьому має свій характер. Уявіть собі легкий рожево-кораловий відтінок на нігтях, ніби змішаний із персиком і хмаркою — і все це з напівпрозорим фінішем та м’яким перламутровим блиском.

Про це пише "Радіо Люкс".

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Такий манікюр не прив’язаний до конкретного стилю — він пасує і до сорочки з денімом, і до вечірньої сукні. У ньому є якась універсальна жіночність, яка не потребує додаткових слів або декору. Стрази, візерунки, блискітки? Не треба. Тут вся краса у самому кольорі й текстурі.

Цей стиль став новим поколінням відомих "мильних нігтів", але отримав більш сучасний вигляд. Якщо ті були майже непомітні й гелеподібні, то "Солодка вата" трохи сміливіша: більше блиску, більше тепла, але все ще без перебору.

Стильний дизайн. Фото з Instagram

Ідея належить відомій nail-майстрині Бетіні Голдштейн, яка працює з моделями та акторками. Вона першою почала експериментувати з напівпрозорими рожевими відтінками, додаючи перламутровий відблиск. І вийшло щось абсолютно нове — ніби світло заломлюється просто на кінчиках пальців.

Тому якщо шукаєте манікюр, який має дорогий вигляд, але не "в лоб" — це саме він. "Солодка вата" не обтяжує образ, не змагається з прикрасами чи одягом, а просто додає шарму. Ідеальний варіант для весни чи літа, коли хочеться оновлення, легкості й тепла у всьому — навіть у деталях.

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