Маникюр "Сладкая вата" — хит лета, который хочется попробовать

Красивая девушка с маникюром. Фото: Freepik

Маникюр "Сладкая вата" — то самое сочетание нежности и стиля, которое сейчас безумно набирает популярность. Он выглядит деликатно, но при этом имеет свой характер. Представьте себе легкий розово-коралловый оттенок на ногтях, будто смешанный с персиком и облачком — и все это с полупрозрачным финишем и мягким перламутровым блеском.

Об этом пишет "Радио Люкс".

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Такой маникюр не привязан к конкретному стилю — он подходит и к рубашке с денимом, и к вечернему платью. В нем есть некая универсальная женственность, которая не нуждается в дополнительных словах или декоре. Стразы, узоры, блестки? Не надо. Здесь вся красота в самом цвете и текстуре.

Этот стиль стал новым поколением известных "мыльных ногтей", но получил более современный вид. Если те были почти незаметные и гелеобразные, то "Сладкая вата" немного смелее: больше блеска, больше тепла, но все еще без перебора.

Стильный дизайн. Фото из Instagram

Идея принадлежит известному nail-мастеру Бетине Голдштейн, которая работает с моделями и актрисами. Она первой начала экспериментировать с полупрозрачными розовыми оттенками, добавляя перламутровый отблеск. И получилось что-то совершенно новое — будто свет преломляется прямо на кончиках пальцев.

Поэтому если ищете маникюр, который выглядит дорого, но не "в лоб" — это именно он. "Сладкая вата" не утяжеляет образ, не соревнуется с украшениями или одеждой, а просто добавляет шарма. Идеальный вариант для весны или лета, когда хочется обновления, легкости и тепла во всем — даже в деталях.

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