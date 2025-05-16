Универсальный цвет для маникюра и педикюра 2025 - тренд сезона

Девушка делает маникюр. Фото: Freepik

Pantone выбрал главный цвет 2025 года — Mocha Mousse. Это теплый молочно-шоколадный оттенок, который уже стал главным в маникюре и педикюре сезона весна-лето. Мягкий, спокойный, уютный — он напоминает какао с молоком и дарит именно то ощущение тепла, которого часто не хватает.

Новини.LIVE поделится стильными дизайнами маникюра с этим цветом.

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Оттенок, идеально подходящий ко всему

Впрочем, стилисты не ограничиваются только одним оттенком. В тренде вся "вкусная" палитра — топленое молоко, карамель, ириска, горячий шоколад. Эти цвета мягкие, элегантные и чрезвычайно комфортные для глаза. Они создают впечатление ухоженности без лишнего пафоса и не привязаны к возрасту — отлично подходят как молодым девушкам, так и женщинам, которые любят сдержанную классику.

Трендовый цвет года. Фото из Instagram

Mocha Mousse — это еще и про универсальность. Он удачно смотрится на любом оттенке кожи, подходит к льняной или кожаной обуви, к болотным, черным, бежевым цветам.

Педикюр. Фото из Instagram

И, что немаловажно, с ним можно сделать любой вариант маникюра — классическое монотонное покрытие, лаконичный френч с карамельной основой и белым кончиком, градиент, комбинированный дизайн с блеском или матовым финишем.

Френч. Фото из Instagram

Этот оттенок легко адаптируется к вашему стилю и пожеланиям. Если хотите что-то поинтереснее, то добавьте блеск или текстуру, и вот уже новое настроение.

Модный маникюр. Фото из Instagram

Этот цвет уже показали в показах Bottega Veneta, Hermès, Chloé, Dries Van Noten — а это всегда знак. Поэтому если хотите выглядеть современно без лишних усилий, то Mocha Mousse идеальный вариант.

Ранее мы писали о том, что желейный маникюр набирает популярность в этом сезоне.

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