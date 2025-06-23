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Главная Мода Мужской маникюр — стиль, проявление или вызов обществу

Мужской маникюр — стиль, проявление или вызов обществу

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 18:13
Крашеные ногти у мужчин — новая норма или перебор
Ухоженные мужские руки. Фото: Freepik
Ключові моменти Почему мужчины красят ногти

Мужской маникюр сегодня уже не диковинка, а полноценный тренд. Кто-то считает это искусством и способом показать себя миру, другие же не понимают, зачем вообще парню наносить лак. Но интересно, что еще несколько тысяч лет назад именно мужчины первыми начали украшать ногти не ради красоты, а чтобы показать, кто они в этом мире. Чем выше статус — тем ярче маникюр.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Почему мужчины красят ногти

Со временем эта традиция исчезла, и маникюр надолго закрепился за женщинами. Но рок-н-ролльные времена вернули моду на мужской нейл-арт: Дэвид Боуи с бирюзовыми ногтями, Курт Кобейн с черным лаком, Стивен Тайлер с графикой — каждый из них вкладывал в это частичку себя. Это был протест, смелость, творчество.

Чоловічий манікюр стає все більш популярним
Яркий маникюр у мужчины. Фото из Instagram

Сегодня на волне гендерной свободы все больше мужчин не боятся быть другими. Гарри Стайлс, A$AP Rocky, Бруклин Бекхэм, Марк Джейкобс — все они носят лак с гордостью. И это уже не только о звездах. Блогеры, инфлюенсеры, обычные парни из Instagram — каждый ищет свой стиль.

Відомі чоловіки теж почали фарбувати нігті
Интересный дизайн маникюра. Фото из Instagram

В Украине к этому отношение разное. Одни говорят — это круто и современно, другие возмущаются: "Для чего это?". Когда человек с крашеными ногтями появляется в публичном пространстве, начинается настоящий шторм в комментариях. Но это лишь подчеркивает: тема живая, она вызывает эмоции.

Люди по-різному ставляться до фарбованих нігтів у чоловіків
Веселый маникюр. Фото из Instagram

А что на самом деле? Просто кто-то выбирает черный лак, чтобы показать внутреннюю силу, другой — добавляет рисунки, потому что любит креатив. У каждого своя причина. И, возможно, не в лаке дело, а в нашей готовности воспринимать что-то новое. Одним словом, мужской маникюр не о потере мужественности. Это о том, что границы меняются и каждый имеет право быть собой.

Ранее мы писали о модных оттенках маникюра, которые идеально подойдут на лето.

Также мы сообщали о форме ногтей, которая идеально подходит почти всем.

мода маникюр стиль мужчины ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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